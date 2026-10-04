Filippo Bisciglia in lacrime spiazza tutti a Verissimo, “ho tradito Pamela Camassa quando stavamo insieme”

Filippo Bisciglia, a gran sorpresa, ha dichiarato di aver tradito Pamela Camassa. Lo ha raccontato a Verissimo. La relazione è durata 17 anni ed è giunta al capolinea oltre un anno fa. La rottura, però, non è arrivata a causa delle corna. Quelle risalgono ad anni fa. Allora la modella perdonò il conduttore, con il quale visse ancora per diverso tempo, fino alla decisione di lasciarsi perché nel rapporto era venuta meno la passione e l’attrazione. Non l’amore e l’affetto. Confidandosi con Silvia Toffanin, ha anche riferito che dopo l’addio a Camassa, ha avuto un legame intenso, che però è già giunto al capolinea.

Verissimo, Filippo Bisciglia parla di Pamela Camassa e piange

“Ho vissuto un gran pezzo di vita con Pamela. Perché ci siamo lasciati? Eravamo diventati fratello e sorella, avevamo ormai un rapporto da amici. Ma l’amore c’è sempre stato”, ha confessato il conduttore di Temptation Island. A decidere di mettere definitivamente fine alla relazione è stata la modella: “Era un passo difficile da fare. Dopo 17 anni uno dei due doveva avere il coraggio di fare il passo dell’addio. Lo ha fatto Pamela. Mi disse: “Tu mi ringrazierai un giorno”. E così è oggi. Aveva ragione”.

“Oggi – ha aggiunto – sta insieme a questo nuovo fidanzato (Stefano Russo, ndr), li vedo felici, viaggiano. E io sono felice per lei, perché se lo merita”. A questo punto a Bisciglia è scappata qualche lacrima, subito notata dalla padrona di casa Toffanin: “Però mentre lo dici piangi”. “Sì, perché Pamela è impossibile da non amare, le vorrò sempre bene”, ha chiosato. Spazio poi ad altri dettagli relativi alla fine della lunga storia d’amore: “Mancava attrazione. Non è stato difficile per me accettare la scelta di Pamela. Difficile è stato di punto in bianco ritrovarsi a casa da solo”.

La rivelazione inaspettata sui tradimenti

Ed è qui che è poi arrivata la confessione sui tradimenti: “Da anni si trascinava questa storia. Se ci sono stati tradimenti? Da parte di Pamela no. Da parte mia qualche anno fa qualche cavolata l’ho fatta, ma mi aveva perdonato. Avevamo ricostruito. Rimane a me un pezzo di vita suo dentro un pezzo di Filippo”.

Infine Bisciglia ha anche rivelato di essersi innamorato di un’altra donna di recente, ma che il legame non c’è più: “Io oggi ho capito che posso ancora avere le farfalline nello stomaco. Sono pronto. Adesso la fortunata non c’è. C’era, ma è finita”. “Pensavo, ora che sono single, spacco tutto. E invece non uscivo più di casa. Poi a un certo punto mi sono dato una svegliata, grazie anche alle persone che mi vogliono bene”, ha concluso.