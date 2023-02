Filippo Bisciglia: “Ecco perché sono sparito dalla tv da un anno”

By

Complice la cancellazione momentanea di Temptation Island, il conduttore romano non ha più trovato spazio sul piccolo schermo

Che fine ha fatto Filippo Bisciglia? Tranne un’ospitata al Maurizio Costanzo Show lo scorso autunno, l’ex concorrente del Grande Fratello è letteralmente sparito dalla televisione. Al momento il conduttore è disoccupato e in cerca di una nuova occupazione. Perché, a quanto pare, neppure il futuro di Temptation Island è così certo…

Dopo lo stop arrivato nell’estate 2022, qualche mese fa Pier Silvio Berlusconi ha annunciato il ritorno del format su Canale 5 ma Filippo Bisciglia, in un’intervista al settimanale Nuovo, ha frenato l’entuasiasmo:

“Sto aspettando di capire se Mediaset voglia riprenderlo in mano davvero, come ha fatto intendere di recente Pier Silvio. Non ho ancora la conferma al cento per cento, però è chiaro che mi piacerebbe tornare con una nuova edizione”

Al momento non risultano neppure aperti i casting di una nuova edizione di Temptation Island. Molto probabilmente Pier Silvio Berlusconi, in accordo con Maria De Filippi, sta ancora valutando il da farsi…

Che fine ha fatto Filippo Bisciglia

Filippo Bisciglia ha poi svelato il motivo per cui è assente dal piccolo schermo da mesi e mesi: a quanto pare ha ricevuto diverse proposte lavorative ma nessuna lo entusiasmava più di tanto. In un’altra occasione, invece, è stato preferito un altro conduttore:

“Ero andato molto vicino alla conduzione di un programma in prima serata, ma alla fine hanno scelto un’altra persona. Pur essendo fermo da oltre un anno, devo dire che ho avuto diverse proposte interessanti, tra cui offerte di varie reality. Questo mi rassicura, vuol dire che non si sono dimenticati di me!”

Nonostante questo Filippo Bisciglia non ha alcuna intenzione di pensare ad un piano B, ad un altro lavoro: è più che mai deciso a continuare a lavorare nel mondo dello showbiz dove è entrato grazie alla partecipazione al GF all’epoca condotto da Alessia Marcuzzi:

“Voglio continuare in questo ambito. Vengo da un periodo d’oro dove, grazie alle tante serate fatte negli anni, sono riuscito a mettere qualcosa da parte e questo mi ha consentito di poter scegliere di stare fermo, aspettando l’occasione giusta. Comunque non sono uno che, pur di essere in televisione, accetterebbe qualsiasi cosa”

Amore a gonfie vele con Pamela Camassa

In attesa di capire se tornerà o meno in onda su Canale 5 la prossima estate con Temptation Island, Filippo Bisciglia oggi si dedica alla vita privata e alla compagna Pamela Camassa. Insieme da più di dieci anni, non sono sposati ma convivono a Roma e si considerano a tutti gli effetti una famiglia.

Ancora una volta Bisciglia non ha nascosto la voglia di diventare padre visto che ha ormai raggiunto la soglia dei 45 anni, mentre la sua dolce metà ne ha 38. Filippo ha ammesso:

“C’è un altro problema: adesso che siamo cresciutelli il tempo rimasto per fare un figlio è poco. C’è il rischio che neanche arrivi più! Fra un po’ invece che il padre avrò l’età per fare il nonno”

Per un lungo periodo Pamela Camassa non si sentiva pronta a mettere su famiglia. Di recente ha però cambiato idea e ha pubblicamente dichiarato di essere felice all’idea di avere un bebè con Filippo Bisciglia. Non resta che attendere l’arrivo della cicogna…