Momento esilarante al Maurizio Costanzo Show, protagonisti Filippo Bisciglia e Mara Venier, entrambi ospiti della puntata del talk trasmessa su Canale Cinque venerdì 11 novembre. Mentre il padrone di casa stava chiedendo alla timoniera di Domenica In come procedesse la sua vita sentimentale con Nicola Carraro, nel racconto si è intrufolato il presentatore di Temptation Island che ha narrato una chicca che ha lasciato inizialmente esterrefatta la ‘Zia’, la quale ha poi dato del “maiale” al giornalista Giuseppe Cruciani. Il tutto si è svolto in un clima squisitamente goliardico e leggiadro.

“Maurizio, io mi sono baciato in bocca con Mara Venier”, ha spiegato Bisciglia che ha provocato un sussulto umoristico nella conduttrice veneziana. “Tu? Ma che stai a dì?”, la reazione basita della ‘Zia’. “Te lo giuro. Vuoi che te lo racconto?”, ha proseguito Bisciglia innescando un’altra risposta divertente di Mara: “Certo, ero embriaca, perché non me lo ricordo. E comunque non hai lasciato il segno“. “Ma ero piccolo – ha sottolineato Filippo -, eravamo in piazza Campo dei Fiori, io ero con un gruppo di amici, tu eri bellissima. Parliamo di circa 24, 25 anni fa. Ero un ragazzino. Ti dissi: “Mara, sei bellissima”. E tu: “Bello della Zia”. Poi ti ho chiesto se ti potevo dare un bacio, tu mi hai preso e mi hai dato un bacetto in bocca”.

“Con la lingua?”, la controreplica spassosa della Venier. “Nooooo”, si è affrettato a dire Bisciglia. “Carina questa cosa”, la chiosa della ‘Zia’. Sulla questione è piombato Giuseppe Cruciani, vulcanico giornalista della ‘Zanzara’, trasmissione cult in onda su Radio24. “Se non c’è la lingua non è un vero bacio, non vale”, la punzecchiatura del radiofonico. Mara ha simpaticamente sbottato: “Ma ad un bambino do un bacio con la lingua? Ma tu Cruciani sei un por*o, maiale proprio di quelli terribili”. “Macché bambino, aveva vent’anni”, la replica del giornalista che ha sghignazzato sotto i baffi.

Maurizio Costanzo Show: le confidenze di Belen Rodriguez

Nel corso del Maurizio Costanzo Show in onda l’11 novembre, in qualità di ospite si è vista anche Belen Rodriguez. La showgirl argentina ha confidato al marito di Maria De Filippi che con Stefano De Martino tutto procede a gonfie vele e che ad agosto 2023 ha in programma di portare il compagno e tutta la famiglia nella sua terra d’origine.

Anche il conduttore campano ha parlato della moglie nelle scorse ore, nel corso di una chiacchierata con Ilaria D’Amico, nel talk Che c’è di nuovo?. Stefano ha spiegato che per ora non ha intenzione di allargare la famiglia. Insomma, chi sperava in una terza dolce attesa della Rodriguez può mettersi il cuore in pace.

Si ricorda che Belen ha avuto un figlio, Santiago, da De Martino nel 2013 e una figlia, Luna Marì, da Antonino Spinalbese, nel luglio 2021. Attualmente lo spezzino è impegnato nella Casa più spiata d’Italia, quella del GF Vip. Luna Marì è con mamma Belen e lo ‘zio’ De Martino.