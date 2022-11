Ritorno al Maurizio Costanzo Show per Belen Rodriguez. Da anni la modella argentina non metteva piede nello storico programma televisivo orchestrato dal marito di Maria De Filippi. Lo ha fatto nella puntata in onda in seconda serata l’11 novembre, su Canale Cinque. Naturalmente il padrone di casa ha voluto sapere qualcosa sul ritorno di fiamma con Stefano De Martino; la showgirl non si è sottratta alle domande ed ha svelato qualche chicca, oltre a ribadire che tutto procede a gonfie vele con il conduttore campano. Spazio anche a che cosa pensa dei loro genitori Santiago (frutto d’amore di 9 anni accolto da Stefano e Belen nel 2013).

“Con De Martino come va?”, ha chiesto a bruciapelo Costanzo, senza troppo girarci attorno. “Chi? Ah sì, forse me lo ricordo vagamente… ho capito chi è”, la risposta in tono scherzoso della showgirl sudamericana. “Ok ok, basta ho capito. Sai ogni tanto qualche giornale torna su voi due, l’importante è che abbiamo chiarito”, la contro risposta di Maurizio.

A questo punto la Rodriguez ha ribadito che con il marito va “tutto bene”. Costanzo ha poi chiesto alla modella se ha in programma di far ritorno a breve nella sua terra d’origine, l’Argentina. Belen ha spiegato che vorrebbe andarci tra non molto, con la famiglia riunita. Sperava di organizzare un viaggio per Capodanno, ma gli impegni lavorativi non gli permetteranno di allontanarsi dall’Italia. Tutto rimandato ad agosto 2023. E ci sarà anche De Martino, anche se le cose dovessero andare male, ha scherzato Belen:

“In Argentina è da un po’ che non ci vado. Volevo andarci per Capodanno, ma non riesco per impegni di lavoro. Ci andrò il prossimo agosto, con De Martino. Anche se ci lasceremo, lo costringerò lo stesso”,

Spazio infine a che cosa pensa Santiago di mamma e papà. “Ormai è un ragazzino. Anche se dorme ancora con noi – ha svelato la showgirl -. Lui sta divinamente. Cosa pensa di noi? Quello che deve pensare, che siamo due matti, per bene però”.

Stefano De Martino e Belen, per il momento non c’è l’intenzione di avere un secondo figlio

Poche ore prima che Belen mettesse piede al Maurizio Costanzo Show, Stefano De Martino è stato protagonista di una chiacchierata a Che c’è di nuovo?, programma di Rai Due condotto da Ilaria D’Amico. L’ex allievo di Amici ha parlato dell’eventualità di avere un secondo figlio con la moglie. Lo stanno cercando? Al momento no, ha assicurato Stefano che ha aggiunto che per ora va bene così e da parte sua e di Belen non c’è l’intenzione di allargare la famiglia.