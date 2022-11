Che c’è di nuovo stasera? di Ilaria D’Amico, talk in onda il giovedì in prima serata su Rai Due, ha tentato di risollevare gli ascolti disastrosi giocandosi la carta Stefano De Martino (missione fallita visto che ha racimolato un misero 1.7% di share). Il conduttore chiacchieratissimo dal gossip per la sua ‘infinita’ love story con Belen Rodriguez è stato invitato in studio in qualità di opinionista per commentare lo scandalo che ha travolto la ginnastica ritmica. Perché proprio lui? Perché seppur oggi ha cambiato mestiere, avviando una brillante carriera da presentatore e autore del piccolo schermo, sbocciò in tv danzando nel talent Amici di Maria De Filippi. E proprio lì incontrò Belen. A proposito della modella argentina: Ilaria D’Amico, sul finale della chiacchierata, ‘ha torchiato’ De Martino sull’aspetto sentimentale, cercando lo scoop.

La giornalista ha portato pian piano il discorso sul piano personale ed è finita per chiedere senza troppo girarci attorno se Stefano abbia intenzione di avere un secondo figlio dalla showgirl. “Tu ne hai fatto solo uno”, ha incalzato la D’Amico, riferendosi a Santiago, appunto il frutto d’amore avuto da De Martino e dalla Rodriguez. “Quindi ho tempo?”, ha detto ridendo Stefano, aggiungendo subito dopo che al momento non ha intenzione di diventare di nuovo padre: “No, non ci allarghiamo”. “Sicuro?”, è tornata a incalzare la D’Amico. “Sicuro no, però al momento… Io ho già dato, facciamo allargare qualcun altro”, la replica conclusivo del conduttore di Stasera tutto è possibile.

Che c’è di nuovo?, dati auditel disastrosi per Ilaria D’Amico

Nelle speranze di Ilaria D’Amico, Che c’è di nuovo? doveva essere il talk che l’avrebbe rilanciata in tv. Il progetto, sul fronte ascolti, si sta però rivelando un flop colossale (fare peggio, onestamente, è difficile). Addirittura la puntata di giovedì 10 ottobre è stata vista soltanto da 262 mila utenti, facendo registrare un misero share, 1.7%.

Rai Due naviga in acque tutt’altro che tranquille, da tempo sta attraversando una crisi di identità che si traduce nella fuga degli utenti. Molti programmi faticano parecchio a raggranellare telespettatori. 1.7% di share è però un dato che va persino al di sotto della media già bassa dell’intero canale. Insomma, Che c’è di nuovo? non sta funzionando, per nulla.