Ascolti tv ieri: Malinconico-Gf Vip all’ultimo respiro, baratro D’Amico

Testa a testa tra Vincenzo Malinconico – Avvocato d’insuccesso (Rai Uno) e il Grande Fratello Vip 7 (Canale Cinque). L’ultima puntata della fiction ha avuto 3.7 milioni di utenti (ben 300mila in più rispetto a 7 giorni fa) ed il 20.7% di share. Il GF Vip, che si protrae sempre fino a notte inoltrata, ha avuto lo stesso identico share (20.7%) e l’attenzione di 2.6 milioni di spettatori. Il reality sta via via consolidando il proprio pubblico con dati ben al di là della sufficienza. Per questo ieri Pier Silvio Berlusconi, numero uno di Mediaset, ha confermato che il programma si allungherà, andando in onda anche nel 2023.

Di nuovo dati da flop totale per Ilaria D’Amico: Che c’è di nuovo? (Rai Due) ha interessato soltanto 262 mila utenti (40mila in meno della scorsa settimana), registrando uno share misero (1.7%). Trattasi di numeri da incubo. X Factor (Sky) è stato visto da 552mila persone, dati poco entusiasmanti.

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di giovedì 10 novembre 2022:

Rai Uno: Vincenzo Malinconico – Avvocato d’insuccesso è stato seguito da 3.701.000 spettatori (20.7%);

Canale Cinque: il Grande Fratello Vip 7 ha intrattenuto 2.596.000 spettatori (20.7%);

Rai Due: Che c’è di Nuovo? ha coinvolto 262.000 spettatori (1.7%);

Italia Uno: Final Score ha ottenuto un ascolto medio di 829.000 spettatori (4.5%);

Rete Quattro: Dritto e Rovescio ha raggiunto 983.000 spettatori (6.9%);

Rai Tre: Amore Criminale è stato seguito da 872.000 spettatori (4.7%);

La7: Piazza Pulita ha tenuto compagnia a 795.000 spettatori (5.5%);

TV8: Alessandro Borghese 4 ristoranti ha conquistato 461.000 spettatori (2.7%).

Nove – Only Fun – Show comico ha catturato 566.000 spettatori (3.1%).

Sky Uno/+1 – il secondo live show di X Factor 2022 è stato guardato da una media di 552.000 spettatori (3.2%).

Ascolti tv di giovedì 10 novembre 2022: preserale e access prime time

Rai Uno: I Soliti Ignoti è stato seguito da 4.476.000 spettatori (21.2%);

Canale5: Striscia la Notizia ha interessato una media di 3.303.000 spettatori (15.7%);

Rai Uno: L’Eredità ha raccolto 3.124.000 spettatori (22.6%) nella prima parte e ne ha avuti 4.140.000 (24.7%) nella seconda;

Canale 5: Caduta Libera ha registrato spettatori 1.914.000 (14.4%) nella prima parte e ne ha avuti 3.104.000 (19%) nella seconda.

Rete4: Stasera Italia ha coinvolto 955.000 spettatori (4.6%) nella prima parte e 947.000 spettatori (4.5%), nella seconda parte;

Rai Tre: Il Cavallo e la Torre ha catturato l’attenzione di 1.505.000 spettatori (7.2%).

Rai Tre: Un Posto al Sole ha appassionato 1.758.000 spettatori (8.3%).

La7- Otto e Mezzo ha informato 1.627.000 spettatori (7.7%).

La7 – Lingo – Parole in Gioco ha intressato 156.000 spettatori (1%)

Ascolti tv di giovedì 10 novembre 2022: il pomeriggio

La Vita in Diretta oltre i 2.5 milioni di spettatori, Pomeriggio Cinque a distanza siderale (1.4 milioni).

Rai Uno: Oggi è un altro giorno ha interessato 1.375.000 spettatori (14.2%);

Rai Uno: Il paradiso delle signore ha intrattenuto 1.779.000 spettatori (21.5%);

Rai Uno: La Vita in Diretta ha raccolto 2.532.000 spettatori (22.9%);

Rai Due: Bella – Ma’ ha avuto 365.000 spettatori (4.3%);

Canale 5: Beautiful è stato visto da 2.486.000 spettatori (20.2%);

Canale 5: Una Vita ha coinvolto 2.193.000 spettatori (19.6%);

Canale 5: Uomini e Donne ha raccolto 2.423.000 spettatori (25.4%);

Canale 5: La striscia quotidiana di Amici ha avuto 1.508.000 spettatori (18.4%) e il daytime di Grande Fratello Vip 7 ha convinto 1.303.000 spettatori (15.5%).

Canale 5: Un Altro Domani ha conquistato 1.150.000 spettatori (12.9%);

Canale 5: Pomeriggio Cinque ha ottenuto 1.427.000 spettatori (12.8%).

Ascolti tv della mattina di giovedì 10 novembre 2022