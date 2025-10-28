Filippo Bisciglia: la scelta su Pamela a The Traitors e la lite con Maria

Filippo Bisciglia si svela, per la prima volta, dopo l’annuncio sulla rottura con Pamela Camassa. L’amatissimo conduttore di Temptation Island rivela di aver preso una decisione importante al riguardo e che è legata a qualsiasi sua apparizione pubblica da ora in avanti. In particolare, Filippo racconta cosa farà in merito alla sua vecchia relazione durante la sua partecipazione a The Traitors Italia. L’ex gieffino è uno dei concorrenti del nuovo reality show condotto da Alessia Marcuzzi su Prime Video, che sarà disponibile dal 30 ottobre 2025.

I partecipanti dovranno completare delle missioni e accumulare il montepremi in denaro. Tra loro, però, si nascondono tradimenti e segreti, solo per arrivare a raggiungere il premio finale. I concorrenti hanno già effettuato le registrazioni e, in una nuova intervista per Vanity Fair, Bisciglia assicura che è stata “un’esperienza particolare”. Ritrovare la Marcuzzi, che conduceva il Grande Fratello quando lui era un gieffino, è stato bellissimo ed emozionante per l’amato conduttore di Canale 5.

Parla anche dei figli che non ha avuto, condizione che l’ha portato a restare “un po’ quel ragazzo lì”, quello che il pubblico ha conosciuto 20 anni fa nella Casa più spiata d’Italia. Ed ecco che quando gli viene posta la domanda sul suo rapporto con il tradimento, visto che partecipa a un reality show come The Traitors Italia, Filippo si tira indietro:

“Preferisco non risponderle perché, in questa fase della vita, qualsiasi cosa dicessi potrebbe essere travisata, ed è l’ultima cosa che vorrei”

Chiaramente, si riferisce alla fine della sua relazione con Pamela Camassa, visto che dal loro annuncio sulla rottura si parla anche di presunti tradimenti. A questo punto, Bisciglia assicura:

“Non dirò mai niente su questo e non andrò mai da nessuna parte a parlarne: è una promessa”

Dunque, il pubblico non vedrà di sicuro Filippo esporsi a The Traitors Italia sulla sua relazione con la Camassa, come da nessun’altra parte. Non se la sente neppure di dire se questa decisione sia dettata da un senso di protezione verso sé stesso o della loro love story. Le domande finiscono per mettere al centro dell’attenzione, invece, Maria De Filippi. Questo accade quando, nel corso dell’intervista, gli viene chiesto se gli è mai successo di pagare un prezzo per la sua onestà:

“Certo, quando ho discusso con Maria (De Filippi, ndr) in diretta durante Amici Celebrities: è stato un momento carico di tensione ma la verità è che io discuto solo con le persone a cui tengo. Se non dici in faccia quello che pensi a un amico, con chi lo fai? Allo stesso tempo non riesco a discutere con chi non mi frega nulla: con loro non sprecherei il mio tempo”

Chi ha seguito quella edizione speciale del talent show di Canale 5, vinta proprio da Pamela Camassa, non avrà dimenticato la furiosa lite tra Maria e Filippo in studio. Intanto, la sua carriera come volto della TV italiana è in continua ascesa, visto anche il successo registrato nella recente edizione di Temptation Island e nelle precedenti.

Resterà sempre il volto protagonista e insostituibile di questo appassionante reality show dell’estate e a lui fa più che piacere. Di recente, inoltre, Bisciglia ha anche registrato una puntata zero al timone di Caduta Libera, che a detta sua sarebbe andata abbastanza bene. Dunque, è probabile che il pubblico lo ritroverà alla conduzione di altri programmi, magari un game show.