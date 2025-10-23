Bisciglia e Pamela Camassa, l’altra verità (non soft) sul crac: lei vedrebbe Stefano

Rottura tra Filippo Bisciglia e Pamela Camassa, dove sta la verità? Nelle scorse ore, sono emerse indiscrezioni che vanno contro la versione ‘ufficiale’ raccontata dai due ex fidanzati. Il conduttore e la modella, di recente, hanno reso noto di essersi lasciati, sottolineando però che continueranno a volersi bene. In altre parole, hanno sostenuto che il crac sentimentale si è si verificato, ma che non sarebbe avvenuto in modo traumatico. Ora l’esperto di gossip Amedeo Venza riferisce che, secondo le sue fonti, la vicenda dell’addio non sarebbe stata poi così soft. Inoltre Venza ha dichiarato che Camassa si starebbe frequentando con un uomo. Uno ‘spiffero’ che arriva a distanza di poche ore dall’avvistamento di Bisciglia con una misteriosa donna di nome Paola.

Pamela Camassa si è ri-fidanzata?

La persona con cui si starebbe vedendo la modella si chiamerebbe Stefano. Questo lo scoop lanciato da Venza che ha anche dichiarato che inizialmente Camassa e Bisciglia avevano deciso di salutarsi senza troppe frizioni, ma che “è di poche ore fa la notizia che sarebbero ai ferri corti”. Come poc’anzi accennato, tra l’altro, il conduttore di Temptation Island, di recente, è stato paparazzato in un ristorante romano intento a consumare una cena romantica con una ‘lei’, tale Paola. Secondo l’indiscrezione, i due, dopo aver concluso il pasto, si sarebbero rifugiati a casa di lui.

Filippo Bisciglia e l’ex tra silenzi e tattiche

Per il momento, sia Bisciglia sia l’ex compagna hanno evitato di commentare i gossip sul loro conto. Silenzio tombale. Probabilmente continueranno ad adottare la medesima ‘tattica‘ anche in futuro. Da sempre infatti sono riservatissimi e per nulla inclini a dare spiegazioni circa il loro privato.

Rimangono anche misteriose le cause relative alla rottura. Qualcuno ha sussurrato che l’addio sarebbe stato innescato dalla presenza nel rapporto di persone terze. Il direttore del magazine Nuovo ha smentito tale ricostruzione, sostenendo che la coppia è scoppiata in quanto era andato, negli anni, a definirsi un rapporto simile a quello che possono avere un fratello o una sorella.

L’unico dettaglio certo inerente alla conclusione della love story lo hanno fornito i diretti interessati quando hanno raccontato che la scelta di prendere ognuno la propria strada l’hanno presa da tempo e non di recente.