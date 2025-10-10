Filippo Bisciglia e Pamela Camassa, i veri motivi della rottura: parla l’amica

Perché Filippo Bisciglia e Pamela Camassa si sono lasciati dopo 17 anni d’amore? Pochi giorni fa, il conduttore e la modella, attraverso due comunicati stringatissimi, hanno reso noto di aver messo fine alla loro relazione, sottolineando che la rottura si è consumata nei mesi scorsi ed evidenziando che, nonostante la separazione, continueranno a volersi bene. Niente altro è stato detto. Nel frattempo sono fiorite supposizioni divulgate da presunti ben informati. C’è anche chi ha sostenuto che la fine del rapporto sia dipesa da questioni di corna. A provare a spiegare che cosa sia realmente accaduto è ora il giornalista e direttore di Nuovo Riccardo Signoretti.

Filippo Bisciglia e Pamela Camassa, parla Riccardo Signoretti: i motivi della rottura

Signoretti, ospite di recente a La Volta Buona, programma condotto da Caterina Balivo, ha affermato che la coppia è scoppiata non per episodi di tradimento, ma per via del fatto che il legame ha risentito dell’incedere del tempo. “Erano diventati fratello e sorella, non c’entrano terze persone”, ha assicurato il giornalista, aggiungendo che era da circa un anno che si rincorrevano voci di crisi relative al legame tra Bisciglia e Camassa. “Nel mondo dei vip, spesso, se dopo un decennio di relazione non arriva il matrimonio, significa che la storia è al capolinea”, ha chiosato Signoretti.

Inoltre, il giornalista ha contattato un’amica della coppia, riportando sulle colonne di Nuovo che cosa gli ha rivelato la donna a proposito della rottura. Così Signoretti sulla vicenda:

“La rottura tra Filippo Bisciglia e Pamela Camassa. Coppia inossidabile da diciassette anni, ora annunciano a sorpresa che le loro strade si dividono. Non sono certo i primi due a lasciarsi dopo un fidanzamento così lungo e dopo aver più volte dichiarato l’intenzione di sposarsi e allargare la famiglia. Ma la loro improvvisa separazione ha scatenato i soliti maligni: “Dopo tanti anni al timone di Temptation Island, Filippo si è fatto… tentare?”. Chissà. Lui non ha mai nascosto che le single del programma non lo lasciavano indifferente. Chi conosce bene la coppia, però, racconta che la rottura non dipende da una terza persona”.

Rottura, gli annunci stringati del conduttore e della modella

Molti fan che seguivano la coppia sono rimasti alquanto stupiti nell’apprendere la notizia della fine della relazione. Sono rimasti ancor più basiti dalle modalità utilizzate dall’ex coppia per annunciare l’addio. Dopo 17 anni d’amore, tanti si aspettavano che la nota relativa alla separazione fosse più enfatica. Invece, sia il conduttore sia la modella hanno scritto poche parole, fedeli al loro stile da sempre riservato e schivo per quel che riguarda le loro faccende private.

“Già da un po’… Dopo 17 anni, io e Pamela abbiamo deciso di intraprendere strade diverse pur volendoci bene”. Questo il messaggio di Bisciglia. Gli ha fatto eco Camassa: “Abbiamo aspettato un po’ prima di annunciarlo, ma dopo 17 anni intensi e pieni di vita insieme, io e Filippo abbiamo deciso di separare il nostro cammino pur volendoci molto bene”.

Nei giorni scorsi, circa la separazione, è trapelato un altro curioso retroscena. Pare che Maria De Filippi abbia fatto di tutto per provare a salvare il legame. Alla fine, però, ha dovuto alzare bandiera bianca.