Bisciglia e Camassa rottura: la mossa di De Filippi un vano tentativo

Sembra che Maria De Filippi abbia cercato di riportare l’amore tra Filippo Bisciglia e Pamela Camassa. A rivelarlo sarebbe stata la coppia, tramite il settimanale Diva e Donne, che oggi ha condiviso la copertina del nuovo numero, tramite il suo profilo ufficiale di Instagram. Sembra che per un attimo Maria abbia preso il posto di Bisciglia, che da anni ormai si ritrova a gestire i confronti delle coppie che si presentano a Temptation Island.

Ora è toccato a Filippo essere al centro di una decisione finale sulla sua relazione, quella con Pamela. L’annuncio della rottura tra Bisciglia e Camassa ha un po’ diviso il pubblico. Infatti, c’è chi da tempo sospettava che a breve sarebbe arrivata questa notizia ufficiale e chi proprio è rimasto spiazzato. In tutto questo scenario, si sarebbe inserita appunto la De Filippi, che supporta il conduttore sia sul lavoro che in privato.

Il titolo dell’immagine di copertina del settimanale è: “Maria ha provato a salvare il nostro amore”. Dunque, sembra che ‘Queen Mary’ abbia cercato di tenere in piedi la relazione dei due, probabilmente credendo che ci fosse ancora un futuro per questa storia d’amore. Eppure la De Filippi non è riuscita nel suo intento, tanto che è appunto arrivata la rottura. E sembra che il tutto sia accaduto durante una cena. “Le foto esclusive della cena per evitare l’addio”, si legge sulla rivista.

Pertanto, a quanto pare, la nota conduttrice avrebbe riunito i due durante una cena per cercare di salvare questa relazione, che durava ormai da 17 anni. Non ci sono notizie, attualmente, che parlano di un ritorno di fiamma. Dunque, questa cena sembra non aver ottenuto grandi risultati. Nel frattempo, Nuovo TV fa sapere il presunto motivo per cui Bisciglia e Pamela si sono lasciati. A quanto pare, i due ormai avevano iniziato a considerarsi come fratelli.

Una storia d’amore durata così tanti anni e alla fine si sono ritrovati a non vedersi più con gli stessi occhi. Allo stesso tempo, c’è da dire che ciò che conta, dopo una relazione così longeva, è che tra loro sia rimasto l’affetto e il bene. Come si è potuto capire dai loro annunci, la decisione di mettere fine alla loro relazione non è arrivata ora, bensì qualche tempo fa. I due hanno preferito, però, prendersi il giusto tempo e poi svelare la verità ai fan.