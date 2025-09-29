Filippo Bisciglia e Pamela Camassa si sono lasciati: perché l’annuncio divide

È finita la relazione tra Filippo Bisciglia e Pamela Camassa. Dopo ben 17 anni trascorsi come una coppia, ecco che i due volti televisivi hanno appena annunciato pubblicamente di aver messo fine alla loro love story. Un annuncio che non riporta i dettagli, ma che semplicemente fa sapere al pubblico che non riguarda una decisione presa proprio di recente. Infatti, entrambi rivelano che ormai da qualche tempo non sono più una coppia.

“È da un po’…”, così inizia l’annuncio del conduttore di Temptation Island tra le Stories di Instagram. “Dopo 17 anni, io e Pamela abbiamo deciso di intraprendere strade diverse pur volendoci bene”, scrive Filippo. Contemporaneamente, Pamela pubblica il suo: “Abbiamo aspettato un po’ prima di annunciarlo, ma dopo 17 anni intensi e pieni di vita insieme io e Filippo abbiamo deciso di separare il nostro cammino, pur volendoci bene”.

Entrambi precisano che è rimasto il bene tra loro e in questi annunci si percepisce che è rimasto un rapporto pacifico. Dunque, sembra proprio che questa rottura sia avvenuta serenamente da parte di entrambi. Solo lo scorso mese di giugno, Bisciglia al settimanale Chi raccontava che la sua realtà era Pamela, mentre trovava che qualche tentatrice potesse essere il suo tipo. A distanza di qualche mese, è accaduto qualcosa che ha portato questa coppia a dirsi addio.

Filippo e Pamela sono cresciuti insieme e non hanno mai preso la palla al balzo per sposarsi o per avere un figlio insieme. Nel 2020, la Camassa ammetteva che Bisciglia aveva espresso il suo desiderio di diventare padre, trovando spesso la sua opposizione. Sebbene Pamela abbia poi precisato che probabilmente era arrivato il momento giusto per avere un figlio, non è mai arrivato. Nel frattempo, in questi minuti, l’annuncio di rottura divide.

Da una parte ci sono tutti i loro fan più affezionati che non riescono a credere che la loro relazione sia giunta al termine. Vedono questa rottura come qualcosa di spiazzante e spiacevole, che non si aspettavano minimamente. E, invece, dall’altra parte c’è chi avrebbe giurato che prima o poi sarebbe arrivato questo annuncio. Nei mesi scorsi, si vociferava che il pubblico ormai da tempo non li vedeva pubblicamente insieme, anche per una sola passeggiata.

Inoltre, si fa notare Alessandro Rosica, il quale si dice convinto del fatto che in realtà questa relazione sia naufragata da diverso tempo. L’esperto di gossip su Instagram si lascia andare a indiscrezioni forti legate a Bisciglia e Camassa, che li vede distanti da sempre. Nonostante ciò, ora il pubblico non può più considerare Filippo e Pamela come una coppia e poco conta ciò che è accaduto prima.