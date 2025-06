Bisciglia guarda le “single ogni 3 minuti”, la reazione di Pamela Camassa

Temptation Island scalda i motori, tutto pronto per la nuova stagione del reality show televisivo più amato dell’estate. Al timone del programma ci sarà ancora una volta Filippo Bisciglia, volto apprezzatissimo dal pubblico di Canale 5. Il conduttore romano, intervistato da Chi Magazine, ha assicurato che anche quest’anno non ci si annoierà e che le coppie che si sono messe in gioco non deluderanno le aspettative. Ha anche fatto delle curiose e candide confidenze. Ad esempio ha riferito che più volte gli capita di buttare l’occhio sulle single. Reazione umana che prontamente placa per rispetto delle ragazze coinvolte e della sua fidanzata storica Pamela Camassa.

“Se durante le riprese mi è mai capitato di pensare “questa single è proprio il mio tipo”? Sincero? Ogni tre minuti!”, ha ammesso candidamente Bisciglia che si è affrettato ad aggiungere: “Poi però torno alla realtà e la mia realtà è Pamela, con cui sto da dodici anni. Per altro lei mi segnala i single che le piacciono di più. Ma anche per questo siamo solidi. E soprattutto lo siamo perché siamo una coppia ironica, giocosa, ci prendiamo in giro”. Insomma, nessuna scenata di gelosia. Se l’occhio di Filippo ogni tanto casca su una bella donna, naturalmente quello di Pamela casca su qualche aitante giovanotto. Reazioni più che umane e comprensibili.

Per la stagione in arrivo ci sarà un grosso cambiamento riguardante la location. Temptation Island ha traslocato. Le riprese, dopo anni, non sono infatti state effettuate in Sardegna a Is Morus Relais, ma al Calalandrusa Beach & Nature in Calabria. Bisciglia ha riferito che il Pinnettu sarà uguale a quello delle precedenti edizioni. Però, cambierà nome. Altra modifica riguarda la zona del falò di confronto che rispetto a quella dell’Is Morus Relais sarà molto più ampia. In particolare, il conduttore ha spiegato che ci saranno spazi più grandi e delle piscine intorno.

Come è noto, Temptation è prodotto dalla Fascino Pgt, società di Maria De Filippi, la quale supervisiona i lavori. E anche per l’edizione in arrivo ‘Queen Mary’ ha manovrato da dietro le quinte. Così Bisciglia sulla collega pavese: “Maria sa tutto ed è incredibile. Lei è così coinvolta, appassionata, precisa. Ha un amore vero per Temptation Island. Questo show le piace da morire, ride, si emoziona, si diverte. Lei c’è sempre“.

Infine Bisciglia ha parlato delle coppie, sottolineando che quasi tutte quelle in gioco hanno alle spalle relazioni sentimentali che durano da diversi anni. Nonostante ciò, per alcune, fin dai primi giorni, si sono verificate “incrinature visibili”. A una coppia è capitata una cosa “mai successa prima”, ha detto il conduttore. Non resta che vedere le puntate in onda su Canale 5 per scoprire che cosa è successo. La data di inizio è prevista per giovedì 3 luglio.