Temptation Island, Filippo Bisciglia svela i retroscena: “Cose mai successe prima”

Mancano sempre meno giorni all’inizio della nuova edizione di Temptation Island. Ogni anno i telespettatori non vedono l’ora che arrivi questo periodo per vedere alcune coppie sconosciute partire per questa avventura e sottoporsi a 21 giorni di tentazioni, dove sarà davvero difficile riuscire a resistere, soprattutto considerato che sono spesso coppie che stanno già vivendo un periodo di crisi. Filippo Bisciglia, intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, ha svelato alcuni retroscena sulle puntate che stiamo per vedere: “Per una delle coppie protagoniste è successo qualcosa che non era mai accaduto in tutte le edizioni precedenti di Temptation Island”. Una premessa che ha già entusiasmato i fan del programma, che non ci stanno più nella pelle.

In questi giorni, nelle pubblicità di Canale Cinque, stiamo avendo la possibilità di conoscere le coppie che faranno parte di questa nuova edizione. Anche stavolta la trasmissione promette di tenerci per oltre un mese incollati allo schermo per vedere quello che succederà nelle puntate che andranno in onda.

l’altra che le scrive che avevano una cosa in comune, lei che prepara già le valigie perché sa che sbaglierà mi sto sentendo male (il programma migliore del mondo sta tornando) 🦌#TemptationIsland pic.twitter.com/kK7MIsdu5s — m punto m (@flydownzi) June 12, 2025

Temptation Island: Filippo Bisciglia parla della nuova edizione

Le coppie che stiamo avendo la possibilità di conoscere in questi giorni sono tutte diverse e hanno tutti dei problemi importanti, ragione per cui hanno deciso di scrivere al programma per poter mettere alla prova il loro amore. Infatti la redazione punta tutto su chi sta già vivendo un periodo di crisi e ha bisogno di vivere questa esperienza per poter capire se c’è davvero l’intenzione di proseguire la loro relazione. Così vengono messi in due villaggi differenti, gli uomini circondato da donne e le donne circondate da uomini, numerosissime tentazioni che possono mettere davvero a dura prova i protagonisti della trasmissione.

Adesso non ci rimane da fare altro che attendere per poter conoscere meglio queste coppie e vedere chi riuscirà ad arrivare fino in fondo a questa edizione di Temptation Island. Sono tutti molto curiosi di saperlo, in modo particolare dopo le parole di Filippo che ha promesso dei colpi di scena non solo imperdibili ma mai accaduti prima d’ora nella storia della trasmissione.