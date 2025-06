Temptation Island, registrazioni finite e primi scoop: “Assisteremo a un record”

Le registrazioni di Temptation Island 2025 sono già finite e arrivano le prime anticipazioni, che accendono inevitabilmente un mistero. La prima puntata di questa nuova edizione andrà in onda il 3 luglio e il pubblico di Canale 5 non vede l’ora. Infatti, si tratta del programma più atteso dell’estate. Sembra proprio che sin da subito, nel villaggio situato in Calabria, i telespettatori assisteranno a dei colpi di scena legati alle sette coppie presenti nel cast.

Già l’arrivo dei partecipanti ha segnato un evento particolare. Per via di un probabile urto con relitto sommerso, la barca a vela che stava trasportando le coppie di Temptation Island è affondata nelle acque di Guardavalle Marina. Non andrà in onda questo momento, ma tanti altri riusciranno sicuramente ad attirare l’attenzione del pubblico. A rivelare qualche anticipazione ci pensa Lorenzo Pugnaloni su Instagram.

L’esperto dei programmi di Maria De Filippi segnala che “in questa edizione assisteremo a un record”. Pugnaloni suggerisce al pubblico che lo segue di pronosticare cosa potrebbe essere accaduto, in quanto lui non può svelare i dettagli di quanto accaduto. Quale sarà questo record raggiunto probabilmente da una delle coppie del reality show delle tentazioni? Oltre ai record di ascolti TV, questo programma ha registrato negli anni strani eventi, accaduti per la prima volta alle coppie nel villaggio.

Al pubblico non resta che fare i propri pronostici su ciò che potrebbe accadere. Nel frattempo, Pugnaloni anticipa che in questi giorni usciranno le copertine ufficiali con le coppie, i tentatori e le tentatrici. Proprio sui single sono stati svelati ulteriori dettagli nei giorni scorsi. Oltre al nome di Emanuele Fiori, ex concorrente del Grande Fratello 18, è spuntato fuori anche quello del cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne Diego Di Fazio, che ha generato tanta simpatia nello studio di Canale 5.

Sono stati svelati poi altri nomi, tra i quali compaiono quelli di alcuni ex corteggiatori: Flavio Ubirti, Matteo Piovani, Lorenzo Spinelli, Mariano Coppila, Francesco Farina, Gabriele Merolla e Andrea Marinelli. Certe sono le sette coppie che sono state ufficialmente già presentate dal programma. Tutte sono sconosciute al pubblico, che non vede l’ora di scoprire cosa accadrà.