Temptation Island, debutto a rischio: affonda la barca della produzione

A un mese dalla messa in onda, Temptation Island si trova a fare i conti con un inconveniente: è affondata la barca della produzione. Il bialbero di grande valore è andato giù nelle acque antistanti il litorale di Guardavalle Marina, in provincia di Catanzaro, dove si è spostato lo show.

Temptation Island, affondata la barca della produzione: cosa è successo e come potrebbe cambiare la messa in onda

Secondo le prime indiscrezioni, l’imbarcazione avrebbe urtato un relitto sommerso segnalato nelle cartine nautiche. Resta da esaminare la dinamica esatta dell’incidente, ora al vaglio degli inquirenti. La Guardia Costiera è intervenuta immediatamente, allertata dai presenti che hanno assistito alla scena. Fortunatamente non ci sono feriti. Per quanto riguarda la barca, che era salpata nella mattinata di mercoledì 4 giugno dal porto di Roccella Ionica, si sono registrati danni materiali ingenti.

Lo scafo era diretto alla volta di Guardavalle, presso il Calandrusa Resort, dove si svolgono le riprese del reality in onda su Canale 5 che verranno mandate in onda a partire dal prossimo 3 luglio. “Stiamo accendendo i motori“, ha dichiarato il conduttore Filippo Bisciglia qualche giorno fa. Non è dato sapere se il sinistro causerà dei ritardi o rallentamenti ai lavori, facendo slittare la data d’inizio.

Dove si trova il nuovo villaggio Calandrusa Resort?

Il Calandrusa Resort a Guardavalle, comune della provincia di Catanzaro, è la nuova location scelta da Temptation Island. Il cambio è avvenuto dopo ben 11 stagioni nel residence Is Morus Relais di Santa Margherita di Pula, a Cagliari, in Sardegna. Le coppie e i tentatori si ritroveranno dunque direttamente il Calabria, dove il il villaggio turistico affaccia sul bellissimo mare Jonio.

Puntate, concorrenti e novità del reality delle tentazioni

Manca ormai poco meno di un mese all’inizio di Temptation Island, e i telespettatori hanno già manifestato trepidamente la loro voglia di saperne di più, attraverso la pagina ufficiale del reality. Da quanto si apprende, le puntate dovrebbero essere 6. I nomi dei partecipanti non sono ancora stati svelati, ma si sa già che le coppie dovrebbero essere 7. Come già è successo nelle stagioni passate, nei prossimi giorni, la trasmissione potrebbe rivelare qualche spoiler sul proprio profilo ufficiale.

Per ora circolano i nomi di Amal Kamal, ex corteggiatrice di Uomini e Donne tra le tentatrici. Per quanto riguarda le coppie potrebbero esserci Giuseppe e Rosanna, coppia dello storico programma condotto da Maria De Filippi, quest’anno una delle protagoniste del Trono Over; e quella formata da Roberta di Padua e Alessandro Vicinanza. Come si accennava, le riprese sono cominciate proprio ieri. Adesso, ai fan più accaniti non resta che sperare che non ci siano altri prolungamenti dovuti all’incidente avvenuto quest’oggi con la barca che è affondata.