UeD, Michele Longobardi si sbottona: le parole su Amal e Veronica

Dopo meno di un mese da quel lunedì 13 gennaio, Michele Longobardi, ospite a “Casa Lollo” di Lorenzo Pugnaloni, è tornato a parlare pubblicamente della sua esperienza a Uomini e Donne e, più nello specifico, di cosa sia successo dopo la fine della sua turbolenta avventura nel celebre dating show. Come in molti ricorderanno infatti, il 13 gennaio fu il giorno nel quale venne mandata in onda la puntata che vide la cacciata dell’ex tronista dal programma, in seguito all’arrivo in redazione di numerose segnalazioni poco lusinghiere sul suo conto.

Longobardi infatti, era stato accusato di aver utilizzato alcuni profili social definiti “fake” al fine di entrare in contatto web con le sue corteggiatrici. Dinnanzi alle prove di ciò, le due pretendenti rimaste nel programma, ovvero Amal Kamal e Veronica Fedele, avevano deciso di interrompere la loro permanenza nel dating show e di dire addio per sempre a Michele, che ha lasciato definitivamente il trono.

Il dopo Uomini e Donne e la lite tra Amal e Veronica

“Come stai?”, è stata la primissima domanda rivolta all’ex tronista da parte di Lorenzo Pugnaloni. Quesito dinnanzi al quale Longobardi non ha mostrato alcun tentennamento e ha risposto: “Ti devo dire la verità abbastanza bene, direi anche benissimo forse. Sono tornato alla vita di tutti i giorni ed è stato un toccasana […] con qualcosina legato a quello che ho fatto in televisione ma sono di nuovo nella mia quotidianità e questo mi piace tanto“.

A quel punto, l’esperto di gossip è passato subito a parlare di quanto successo negli ultimi giorni tra le due ex corteggiatrici di Michele. Come in molti già sapranno infatti, Amal e Veronica, tra le quali, come sottolineato anche da Pugnaloni stesso, sembrava essere nata una bella amicizia, hanno litigato.

A riprova di ciò, ci sono anche alcuni video TikTok e Instagram stories che le due ex corteggiatrici hanno pubblicato recentemente al fine di spiegare ai loro followers i motivi del loro repentino allontanamento. Vicenda nella quale era intervenuto anche lo stesso ex tronista, commentando in maniera volutamente ironica la situazione.

“Io ti dico la mia: per come le conosco non credo che possano andare molto d’accordo loro due. [… ] Credo che siano profondamente diverse e che Amal sia molto più complessa come tipo di persona, con tutti i pro e i contro che derivano da questa cosa, mentre invece Veronica è molto più semplice […]. Nessuna delle due è meglio dell’altra ma sono due tipi di persone che se secondo me fanno fatica a stringere un legame forte“, sono state le parole pronunciate oggi da Longobardi sulla questione.

Le parole su Amal

A questo punto, Pugnaloni ha chiesto all’ex tronista di confermare il fatto che tra lui e Amal non ci sia stato nulla dopo essere usciti da Uomini e Donne. “Non è un discorso che affronto volentieri. Non voglio entrare troppo nello specifico […] sono stato molto deluso dal comportamento di Amal perché ci sono tante cose che non si sanno, che non sono emerse e che non farò emergere, che però presupponevano un comportamento migliore da parte sua nei miei confronti che però non c’è stato, ma va bene così”, ha risposto Longobardi.

L’ex tronista poi, ha proseguito il discorso, affermando di essere rimasto molto male per il fatto di essere stato sempre chiaro nei confronti di Amal e che, di conseguenza, non si aspettava che le cose sarebbero finite così male: “Abbiamo scambiato per diversi giorni delle idee, dei pareri e dei messaggi talvolta anche carini e non mi aspettavo questo epilogo“.

Parole che però, come previsto anche dallo stesso Longobardi nel corso dell’intervista, sono state oggetto di critiche da parte dei telespettatori e utenti del web. Praticamente impossibile infatti, trovare un commento positivo nell’apposita sezione sotto al video di Pugnaloni.