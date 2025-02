UeD, Amal e Veronica parlano della loro lite: la reazione di Michele

Come in molti già sapranno, negli ultimi giorni due ex protagoniste dell’ultima edizione di Uomini e Donne, Amal Kamal e Veronica Fedele, che inizialmente sembravano aver costruito una bella amicizia, si sono allontanate in seguito a una litigata. I motivi del repentino distacco però non erano ancora stati resi noti, motivo per il quale nelle ultime ore, i due ex volti del dating show di Maria De Filippi sono tornate sui rispettivi profili social per parlare della questione e rivelare a tutti i loro followers quali fossero state le motivazioni dietro la loro discussione e il loro allontanamento.

Non è poi mancato anche il commento di una loro vecchia conoscenza, ovvero l’ex tronista Michele Longobardi, che, da spettatore, ha espresso un parere sull’accaduto con una serie di commenti e story Instagram volutamente ironici.

I motivi del litigio: la versione di Veronica

La prima a esprimersi sulla questione è stata Veronica che, tramite la pubblicazione di un breve video sul suo profilo TikTok, ha voluto spiegare per filo e per segno che cosa fosse successo con Amal e perché le due si fossero allontanate da qualche tempo.

Stando alle parole dell’ex corteggiatrice, tutto è iniziato quando lei e Mary Chiaro, un’altra delle corteggiatrici di Longobardi, hanno deciso di andare a trovare Amal a Trento: “Lei ci invita, passiamo li alcuni giorni, finché durante quella settimana ci invitano in una struttura che si trova a due ore da casa di Amal sulle Dolomiti e siamo ospiti lì per 4 giorni”.

Fino a qui tutto bene. La situazione però precipita durante il viaggio di ritorno dalla struttura nella quale le tre ex corteggiatrici sono state ospiti per qualche giorno, nel totale relax e in tranquillità: “Durante il weekend non è successo niente, siamo state bene, abbiamo riso e scherzato“.

La Fedele ha poi proseguito il discorso, rivelando ai suoi followers che cosa fosse successo dopo quelle giornate e quale sia stata la ragione della rottura: “La litigata è partita perché ci siamo fermate in un autogrill, ci prendiamo dei caffè e un bicchiere d’acqua, […] la barista mi dice che sono 90 centesimi, io le dico se sta scherzando e lei mi dice “no, no, benvenuta in Trentino Alto Adige” e io “in Trentino tirchieraggine”. […] Torniamo in macchina e Amal mi fa un appunto riguardo questa questione, mi dice che tratto male le persone, che sono una maleducata, che non sto mai zitta“.

A quel punto, secondo quanto dichiarato dalla Fedele, la situazione è degenerata definitivamente, con la stessa Veronica che ha iniziato a reagire dinnanzi alle parole dell’amica facendo delle affermazioni che alla controparte non sono piaciute per niente: “A me quest’anno cosa da molto fastidio e le dico “fatti i c***i tuoi”, che a Roma è usato anche un po non dico in maniera goliardica, però…”.

Da quel momento in poi, nonostante l’ex corteggiatrice abbia affermato di avere avuto tutte le intenzioni di sistemare le cose con l’amica, quest’ultima pare non averne voluto sapere nulla e da quel momento in poi il loro rapporto si è definitivamente rotto. Amal infatti, secondo le dichiarazioni di Veronica, si è chiusa in sé stessa rifiutandosi di parlare con lei e chiarire la situazione.

La replica di Amal

A quel punto, Amal, poco dopo la pubblicazione del video di Veronica, ha voluto prendere la parola, spiegando per filo e per segno la sua versione dei fatti e criticando la scelta dell’ex amica di spiattellare i loro fatti su internet: “Se c’è un problema con qualcuno sono abituata a parlarne con la persona e non sui social, ma cosa non si fa per hype“.

Poi, la spiegazione su come siano andate le cose, confermando la versione di Veronica sulla questione dell’Autogrill: “La discussione è vero che è partita da un bicchiere d’acqua, eravamo in un bar, lei ha chiesto oltre che il caffè anche un bicchiere d’acqua, che costava 90 centesimi, lei ne ha fatto una questione di fatto e ha deciso di fare una scenata a tutti gli effetti, a una dipendente”.

Poi la discussione in macchina e lo scontro sulle differenti vedute delle due sulla questione del bar e sul comportamento di Veronica nei confronti della dipendente che le ha chiesto di pagare il bicchiere d’acqua: “Lì per lì non mi sono arrabbiata, non mi ha fatto piacere vedere questa scena, finché salendo in macchina lei ha ritirato fuori la questione […]. Quando ho sentito l’ennesimo commentino nei confronti della cameriera ho risposto e ho detto che se fossi stata nei suoi panni non mi avrebbe fatto piacere e mi avrebbe messo di cattivo umore“.

Ciò che però ha dato molto fastidio all’ex corteggiatrice sembra essere stata proprio la frase pronunciata in seguito dall’ex amica, interpretata come un tentativo irrispettoso di far finire la discussione e avere ragione: “Per me è follia, non è normale, le ho detto che era un’ingrata, ma non per rinfacciare, perché era senza senso, se una tua amica ti da un parere non ha senso, non mi era mai capitato. Ancora più fuori di testa dal momento che questa persona ti ha ospitato dieci giorni a casa sua, che non è scontato, però l’ho fatto volentieri”.

Per finire, l’ex corteggiatrice è tornata sulla questione della scelta dell’amica di pubblicare tutto sui social e preferire spiattellare i loro problemi su internet piuttosto che telefonarle e parlarne in privato: “Non volevo arrivare a fare una cosa del genere perché lo trovo ridicolo, lei ha il mio numero e quindi poteva chiamarmi prima di fare uno storytelling su TikTok, però mi sono trovata quasi obbligata a fare questo video se no passavo per la sc*ma di turno“.

La reazione di Michele Longobardi e del pubblico

Non è poi mancato il commento di uno di colui che è stato spesso definito come uno dei tronisti più discussi dell’ultima edizione di Uomini e Donne: Michele Longobardi. L’ex tronista infatti, poco dopo la pubblicazione dei contenuti social delle due ex corteggiatrici, ha voluto dire la sua, lasciando qualche commento e pubblicando alcune stores a riguardo sul suo profilo Instagram.

“Ragazze sinceramente cercate di fare pace quanto prima e mettere da parte le vostre divergenze. Passatevi una mano sulla coscienza perché chi ci rimette siamo noi che non possiamo più goderci i vostri contenuti online”, è stato il contenuto volutamente ironico della sopracitata story Instagram.

Ma non è finita qui perché Longobardi ha poi anche risposto a un commento su X di un’utente che dava la sua personale visione sui fatti, sottolineando come il tutto potesse essere legato al fatto che le due ex corteggiatrici non avessero ancora “superato” la questione nata nel programma di Maria De Filippi con l’ex tronista: “Pure secondo me” è stata la risposta di Longobardi, che poi ha aggiunto in chiave volutamente ironica “Oddio non ho switchato con il Fake“.

Per concludere, come di consueto, anche molti utenti del web hanno voluto esprimere la loro opinione sulla vicenda. Nel giro di pochissimo tempo infatti i contenuti social delle due ex corteggiatrici di Uomini e Donne hanno accumulato migliaia di likes e commenti. La maggior parte degli utenti e telespettatori ha infatti cercato di fare da paciere tra le due, provando a convincerle a sistemare le cose e a trovare un punto di incontro, per non rischiare di perdere per sempre quella che sembrava essere diventata a tutti gli effetti una bella e profonda amicizia.

Chissà se le due decideranno davvero di deporre l’ascia di guerra e fare pace. Una cosa è certa, servirà loro ancora del tempo per metabolizzare la situazione e prendere una decisione a riguardo.