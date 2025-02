UeD, Francesca flop: Gianmarco l’ha smascherata? Frase sospetta

Francesca Sorrentino torna al centro delle dinamiche di Uomini e Donne. Il pubblico già sa, tramite le anticipazioni, che il suo Trono è finito. Intanto, però, devono andare in onda le registrazioni precedenti a quella in cui avviene il finale turbolento di questo percorso. Nella puntata in onda oggi, il pubblico scopre che Francesca ha portato in esterna solo Gianluca Costantino. Gianmarco Meo non reagisce bene e in studio chiede al suo rivale di pensare a se stesso.

La Sorrentino appare soddisfatta insieme a Gianluca, che non ha mai convinto Tina Cipollari. Allo stesso tempo, la tronista dimostra di essere sempre nervosa e arrabbiata con Gianmarco, verso cui sgancia accuse continuamente. Questa volta lo attacca perché lui non ha chiesto di lei nei giorni precedenti a questa registrazione. Mentre il pubblico sa già che alla fine Francesca conclude il suo percorso mettendo Gianmarco sotto accusa e andando via con l’altro corteggiatore, ecco che oggi spunta una frase che fa pensare.

“Tu stai costruendo dei pretesti per arrivare a qualcosa…”, afferma Meo, sempre più deluso dalla continua ricerca della Sorrentino a UeD di punti negativi. I telespettatori credono che, a questo punto, Gianmarco potrebbe aver compreso che la stessa tronista stesse remando contro un loro eventuale lieto fine. Francesca non ha mai convinto i telespettatori. C’è anche la probabilità che la tronista non sia stata fortunata con i corteggiatori.

Ma molti telespettatori credono che la Sorrentino non fosse pronta per viversi questa esperienza sul Trono, iniziata con le lacrime. “Tu ci stai marciando per passare come una vittima”, dichiara Francesca oggi contro Gianmarco. C’è chi è convinto che la tronista screditi appositamente Meo per arrivare alla fine a non scegliere. E alla fine, in effetti, accade proprio questo. Tramite la notizia che il corteggiatore ha un’agenzia che lo segue, la Sorrentino mette fine alla loro conoscenza, nelle prossime puntate, arrivando a un finale triste.

C’è da dire, però, che la Sorrentino potrebbe averci davvero provato a trovare dei punti di incontro con Gianmarco, non arrivando al risultato sperato. Ma molti credono che il fattore agenzia sia solo una scusa, visto che lei stessa ne ha una. Perché continuare a tenere un corteggiatore sotto accusa continuamente? “Gianmarco è questo”, così Meo si è sempre presentato di fronte alla tronista.

Uomini e Donne: Tina e i 300mila euro al mese

La puntata di oggi inizia con Tina Cipollari, la quale ha fatto la sua prima esterna con Cosimo. L’opinionista, oggi anche tronista, si è divertita parecchio con il suo corteggiatore, il quale ha deciso di fare questa uscita a sue spese. Non solo, Cosimo ha anche consegnato a Tina un gioiello in regalo. Ma il 46enne non è più solo alla corte della divertente opinionista. Infatti, dopo aver ricevuto il video da parte di Angelo, che aveva scartato, con la sua Ferrari, la Cipollari ha deciso di riportarlo in studio.

Non solo, nella puntata di oggi, arriva anche Michele, il quale vorrebbe conoscerla. “Sto prendendo piede”, dichiara Tina, quando accetta di conoscere anche questo corteggiatore, il quale si presenta come un uomo benestante. Questo è il requisito principale richiesto con simpatia dalla Cipollari. “Io per vivere bene ho bisogno di almeno 300mila euro al mese”, afferma l’opinionista, rispondendo alla domanda di Maria De Filippi.

La puntata va avanti con Gemma Galgani, che accoglie un nuovo cavaliere. Dopo di che, tocca a Cristina e Giuseppe sedere al centro studio. Lui parla di una serata molto piacevole, con tanto di bacio. La dama conferma tutto, ma precisa di voler chiarire un dettaglio: non vorrebbe ritrovarsi nella situazione di dire e non dire, perché lui tende a proteggerla. Tina si scaglia contro Giuseppe, convinta che sia un uomo che ostenta troppo, soprattutto quando dice di essere sempre pronto ad aiutare gli altri. De Filippi crede che l’opinionista sia prevenuta nei confronti del cavaliere.

Si passa poi a Claudia D’Agostino e Giorgio. Lei gli ha dato l’esclusiva. Lui, invece, preferisce continuare a conoscere altre persone, tanto che decide di far scendere in studio Melania, una donna che vorrebbe iniziare a frequentarlo.