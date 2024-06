Filippo Bisciglia, grave lutto: l’addio struggente “Ciao amore mio”

Il conduttore di Temptation Island Filippo Bisciglia è stato colpito da un immenso dolore nelle ultime ore. E’ difatti venuta a mancare una persona molto importante per lui. La triste notizia è stata data dallo stesso Filippo con delle struggenti storie pubblicate sul suo profilo Instagram ufficiale, attraverso le quali le ha detto per sempre addio spendendo per lei delle parole bellissime e che hanno commosso tutti i suoi follower. Capiamo meglio chi è venuto a mancare di così caro al presentatore.

Un grave lutto ha colpito Filippo Bisciglia, conduttore del reality show di Canale 5 Temptation Island. E’ venuta difatti a mancare la sua cara nonna Vilma, nel corso degli anni diventata nota anche ai suoi fan. La donna aveva 100 anni. Il nipote le ha detto addio con un commovente messaggio pubblicato nelle storie del suo profilo Instagram, accompagnato da alcune foto che lo mostrano in sua compagnia sia da bambino che da adulto.

Questa la dedica di Filippo Bisciglia per Vilma:

Ciao amore mio, fai buon viaggio. Sei stata la mia vita e continuerai ad esserlo in tutti i miei ricordi indelebili che non potranno mai essere cancellati. Mi mancherai tantissimo. Noi che siamo cresciuti con i nonni sappiamo.

Le parole piene di malinconia del conduttore di Temptation Island non sono passate inosservate ed hanno commosso i suoi follower.

Di seguito una delle stories pubblicate da Filippo Bisciglia in compagnia della sua nonna:

Proprio pochi mesi fa, precisamente a febbraio, Filippo aveva festeggiato i 100 anni della nonna. Per l’occasione aveva pubblicato sul social alcune foto della festa organizzata per lei insieme ai suoi familiari. Per il compleanno era arrivata alla signora Vilma anche una targa del Comune di Roma, città in cui e nata e dove ha vissuto fino alla sua morte, con gli auguri del sindaco Roberto Gualtieri.

A breve la nuova edizione di Temptation Island

Filippo Bisciglia tornerà a breve in televisione con una nuova edizione del reality show Temptation Island. Il programma mette alla prova alcune coppie in crisi che dovranno resistere alla tentazione di conoscere nuove persone tra le ragazze ed i ragazzi single presenti sull’isola in cui si recheranno. Già sono state svelate alcune delle coppie di questa prossima edizione e tra queste una è stata eliminata ancor prima dell’inizio della trasmissione. Questa avrebbe difatti violato il regolamento del reality show.