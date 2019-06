Filippo Bisciglia, il pubblico chiede a gran voce: “Altri programmi e il Gf”

Filippo Bisciglia: il pubblico lo richiede a gran voce anche in altri programmi. I commenti dei social

Non c’è edizione di Temptation Island senza commenti positivi per Filippo Bisciglia. Il conduttore, conosciuto dal pubblico per la sua partecipazioni al Grande Fratello 6, piace molto ai telespettatori e anche in questa sesta edizione del programma che analizza i sentimenti di 6 coppie, non sono mancati complimenti e richieste particolari. Il viaggio nei sentimenti delle coppie è finito ma la messa in onda è appena iniziata e noi ancora dobbiamo scoprire tutto quello che è successo nel villaggio dei fidanzati e delle fidanzate. Infatti, nella giornata di ieri è arrivata la notizia, sempre attraverso social, che la produzione e l’intero cast hanno finito le registrazioni. I tentatori, le tentatrici, le coppie, e gli stessi Filippo Bisciglia e Raffaella Mennoia hanno lasciato la Sardegna per fare ritorno a Roma. Noi di Gossipetv abbiamo rintracciato alcuni commenti dal profilo Instagram del presentatore. E ci è balzata subito agli occhi la richiesta di alcuni utenti del web che chiedono a Filippo di continuare la sua carriera anche in altri programmi. Visto che piace davvero tanto il suo modo di presentare e affrontare temi caldi come quello di tradimenti e amore, perché non far approdare Bisciglia anche in altre trasmissioni? I suoi followers azzardano addirittura programmi davvero forti: lo stesso Gf.

Filippo Bisciglia al Gf? Il pubblico lo vuole al timone di altri programmi oltre Temptation Island

Mentre si fanno sempre più insistenti le anticipazioni dal web, i social si scatenano con commenti e complimenti alla bravura e la professionalità del conduttore, il quale, in un programma così, sembra funzionare benissimo. Tanto che molti suoi fan lo richiedono anche in altre trasmissioni. Un commento in particolare è balzato alla nostra attenzione. Una signora scrive queste parole: “Spero di vederti alla conduzione di tanti altri programmi. Tu sei una ventata in tutto ciò che in tv ormai non si vede più. Sincerità, sentimento ed empatia verso il prossimo. Magari che sia tu a condurre i prossimi Gf“. Una richiesta davvero particolare che però non si ferma ad un commento isolato. Tante altre persone hanno lo stesso pensiero di questa signora.

Filippo Bisciglia amatissimo dal pubblico: non solo Gf ma anche Temptation Island Vip

Sulla conduzione di Temptation Island Vip sono ancora molto confuse le idee. Dopo una bellissima prima stagione nelle mani di Simona Ventura, la Fascino non sa ancora chi la sostituirà. Sono stati fatti nel tempo tanti nomi, tra cui quello di Belen Rodriguez, tutti però non ancora confermati. Allora perché non mettere al timone della versione vip del programma, Filippo Bisciglia (le ultime sue parole su Temptation Island e alcune coppie)? Le richieste del pubblico, infatti, non si fermano solo al Gf, ma toccano anche lo show dedicato alle coppie famose. Chissà se la Fascino e la stessa Maria De Filippi ascolteranno le richieste dei telespettatori, che tanto seguono i loro programmi?