Temptation Island, Bisciglia frena su alcune coppie: “Cambierete idea”

Temptation Island 2019, nuove anticipazioni di Filippo Bisciglia

La sesta edizione di Temptation Island è appena cominciata, e le anticipazioni e i rumors sulle sei coppie sono già tantissimi. Se negli scorsi giorni ci siamo soffermati su Katia e Vittorio e su Jessica e Andrea, ora il conduttore Filippo Bisciglia ci regala nuove perle direttamente dal Magazine di Uomini e Donne. L’ex gieffino ed ora al timone del programma per il sesto anno di fila racconta alcuni dettagli sulla trasmissione. Non sono mancate, ovviamente, domande personali e alcune nuove e ricche anticipazioni. Scopriamo cosa ha rivelato Filippo in un’intervista sulla rivista ufficiale del programma di Maria De Filippi.

Filippo Bisciglia e le altre anticipazioni su Temptation Island 2019

Temptation Island 2019 è iniziato con il botto, il 22% di share. Un grande risultato per il programma che gli italiani, a quanto pare, stavano aspettando da tempo. Filippo Bisciglia, ormai padrone di casa dall’esordio del programma ben 6 anni fa, ha raccontato alcuni dettagli in un’intervista: “Se c’è una cosa che ho imparato conducendo questa trasmissione per tutti questi anni, è che non è possibile capire fino in fondo chi si ha davanti osservando i primi falò“, esordisce Filippi, frenando su alcune coppie su cui i telespettatori si sono fatti già delle idee ben precise. “Per conoscere realmente le coppie bisogna andare avanti. Questo Temptation ne è una prova: all’inizio ci si può fare una opinione su uno dei due componenti della coppia, ma lungo le puntate si finirà per cambiare completamente parere. Ci saranno dei colpi di scena, ma non voglio svelarvi troppo“, dice infine il conduttore.

Filippo Bisciglia commenta la situazione di Andrea

Solo ieri vi avevamo anticipato che Andrea riceverà la visita di Filippo nella seconda puntata di Temptation. Gli spoiler parlano chiaro: “Quello che ti sto raccontando non è mai successo in sei anni a Temptation Island“, dice così Filippo ad Andrea. Quello che è successo tra Jessica e il single Alessandro per ora non è dato saperlo, ma un altro dettaglio potrebbe dirci qualcosa sulle prossime puntate. Al Magazine di UeD, Bisciglia dice: “In sei edizioni di questo programma, non mi era mai capitato di dover giustificare il contenuto di un video che stavo per presentare a una delle fidanzate. Una situazione delicata“.