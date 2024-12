Figli vip: celebrità che diventeranno mamme nel 2025

Il 2024 sta arrivando alla sua naturale conclusione e, come di consueto, arriva anche il tempo di fare dei bilanci. L’anno che stiamo per lasciarci alle spalle è stato ricco di novità nel mondo vip: c’è infatti stato chi ha deciso di cambiare casa, chi ha detto addio alla compagna o al compagno di una vita per ricominciare un nuovo percorso accanto a una persona diversa, chi ha ricevuto la fatidica proposta e chi invece ha scoperto di aspettare un bambino. Sono state infatti molte le vip, sia italiane che non, che nel 2024 hanno annunciato ai fans l’arrivo di un bebè. Ecco quindi un breve riepilogo delle principali celebrità che nel corso del prossimo anno solare accoglieranno un nuovo membro della famiglia.

Le Vip italiane prossime al parto: Giulia Salemi

La prima a essere nominata tra le celebrità italiane prossime al parto è Giulia Salemi. L’influencer ed ex gieffina si trova infatti in dolce attesa e tra pochissime settimane, precisamente a gennaio 2025, darà il benvenuto al primo figlio con il compagno Pierpaolo Pretelli.

La coppia aveva annunciato ai fans il lieto evento a metà luglio 2024, pubblicando un tenero post sui rispettivi profili social: “Sta per iniziare un nuovo emozionante capitolo della nostra vita. Desiderato, cercato, frutto di un amore maturo e responsabile. […] Siamo grati alla vita per aver ricevuto un dono così grande. Adesso siamo pronti a vivere per te.”, aveva scritto la futura mamma.

Come affermato dall’influencer, per la coppia, nata tra le mura della Casa più spiata d’Italia, si è trattato di una gravidanza molto desiderata e che, dopo periodi di alti e bassi, ha riportato la serenità nella coppia. Arrivati ormai a un passo dal parto, Giulia e Pierpaolo, che ha già un figlio di nome Leonardo e avuto dalla relazione con Ariadna Romero, non vedono l’ora di poter abbracciare il loro piccolo, che, secondo quanto affermato da Giulia nel corso di una recente intervista a Verissimo, potrebbe anche decidere di fare una sorpresa a mamma e papà e nascere prima del previsto.

Secondogenita in arrivo per Francesca Sofia Novello

Proseguendo nella lista, troviamo la compagna di Valentino Rossi, Francesca Sofia Novello. I due, che si sono conosciuti quando lui era “The Doctor” e lei faceva l’”ombrellina” alle gare di Moto GP, sono già genitori di Giulietta, nata a marzo 2022, e ora si preparano a dare il benvenuto al quarto componente della famiglia. L’annuncio è stato dato sui social dai due futuri genitori bis tramite un post scherzoso: una tenera immagine nella quale Valentino Rossi aveva scelto di vestirsi da dottore, un chiaro riferimento al suo “nome d’arte”.

“È sicuramente una femmina… La Franci è incinta, aspettiamo un’altra bambina”, era stata la breve didascalia scelta per l’occasione. La data presunta del parto non è stata rivelata ma, facendo due calcoli, dovrebbe mancare pochissimo alla nascita della secondogenita della coppia. Forse, Valentino Rossi potrebbe diventare papà anche prima dell’inizio del 2025.

Gravidanze oltreoceano: seconda cicogna in arrivo per Jennifer Lawrence

Passando invece alle gravidanze oltreoceano, una delle vip americane che nel 2025 diventerà mamma è Jennifer Lawrence. Un rappresentante della nota attrice ha infatti annunciato la sua seconda dolce attesa il 21 ottobre scorso. Jennifer Lawrence e il marito, Cooke Maroney, con il quale è sposata dal 2019, hanno già un figlio di nome Cy e nato nell’aprile 2022.

Per quanto riguarda la data del parto, per il momento non è stata ancora rivelata, ma l’arrivo del secondo bebè è previsto per la prossima primavera. Del resto, l’attrice è sempre stata molto riservata sugli aspetti che riguardano la sua vita privata, e anche nel corso della prima gravidanza aveva condiviso pochissimi dettagli riguardo le sue emozioni e la sua esperienza in generale, sostenendo che il periodo della dolce attesa è un momento unico per una mamma e che, in quanto tale, viene vissuto in maniera diversa da ognuna di loro.

Megan Fox: gravidanza dopo l’aborto

Proseguendo, troviamo una delle star di Hollywood più chiacchierate dell’ultimo periodo. Si tratta di Megan Fox, che ha annunciato la sua quarta gravidanza pochissime settimane fa, l’11 novembre scorso, e dopo due anni dalla triste notizia dell’aborto spontaneo. La nota attrice americana è già mamma di tre figli, tutti avuti dall’ex marito, Brian Austin Green. Nel 2025 però è previsto l’arrivo del primo figlio con il compagno e futuro marito, Machine Gun Kelly.

I due sono fidanzati ufficialmente dal 2022 ma, ultimamente, sono stati al centro del gossip mondiale per alcune voci sulla loro presunta separazione. Secondo quanto riportato da TMZ, Megan Fox e Machine Gun Kelly si sarebbero detti addio proprio nel giorno del Ringraziamento (pertanto a meno di un mese dall’annuncio della gravidanza) in seguito a una lite molto accesa.

Il motivo della presunta rottura è ancora avvolto dal mistero, anche se, sempre secondo quanto riportato da TMZ, pare che l’attrice abbia scoperto qualcosa di molto grave sul telefono di Machine Gun Kelly. I fans della coppia naturalmente sperano che i due possano rimettere a posto le cose, soprattutto per il bene del bambino in arrivo.

L’ex di Leonardo DiCaprio presto mamma

Per finire, un’altra vip prossima a ricevere la visita della cicogna è Gisele Bündchen. La modella di origini brasiliane, famosa anche per aver avuto una relazione con Leonardo DiCaprio, aspetta infatti il suo terzo figlio. Dopo essere stata sposata a lungo con Tom Brady e aver avuto due figli con lui, Benjamin Rein e Vivian Lake, la modella ha annunciato di essere nuovamente in dolce attesa.

Il futuro papà è il nuovo compagno della Bündchen, Joaquim Valente, nonché il suo istruttore di jiujitsu. La modella quindi si prepara a dare il benvenuto a un nuovo componente della famiglia nelle prime settimane del 2025.

A questo punto non resta da fare altro che porgere a tutte le coppie in dolce attesa i migliori auguri per il lieto evento!

Voci di una gravidanza per Chiara Ferragni

Per il momento si tratta solamente di voci e non vi è alcuna conferma ufficiale del fatto che Chiara Ferragni sia effettivamente in dolce attesa. Sta di fatto che, in molti sono pronti a scommettere che l’imprenditrice digitale, ormai uscita allo scoperto con il nuovo compagno, Giovanni Tronchetti Provera, potrebbe diventare mamma per la terza volta nel corso del 2025. Dopo Leone e Vittoria, avuti dal matrimonio con Fedez, la Ferragni potrebbe quindi essere pronta a coronare il sogno di avere una famiglia esattamente come la sua.

L’influencer infatti non ha mai fatto mistero di voler allargare la famiglia e dare a Leone e Vittoria un fratellino, o una sorellina. Come si suol dire, tre è il numero perfetto ma al momento, come specificato poc’anzi, si tratta solamente di rumors. Nei mesi passati infatti l’imprenditrice digitale è stata parecchio impegnata con la dolorosa separazione dal rapper di Rozzano e secondo molti non avrebbe avuto proprio lo spirito giusto per pensare a una nuova gravidanza.

Inoltre, al momento, nelle fotografie dell’influencer non si nota alcun pancino sospetto, segno che forse potrebbe essere troppo presto per mettere su famiglia con Tronchetti Provera. Dall’espressione rilassata di Chiara e dal suo sorriso però molti sono pronti a scommettere che tra pochi mesi, esattamente come predetto da Fabrizio Corona, l’influencer darà il lieto annuncio ai suoi fans. Non resta che attendere per scoprire se l’ex Re dei Paparazzi avrà avuto ragione.