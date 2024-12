Salemi, valle di lacrime a Verissimo: ‘Devastata’. Toffanin fredda

In onda una nuova puntata di Verissimo su Canale 5. La prima ospite in studio è Giulia Salemi, futura mamma in dolce attesa di un bambino. L’influencer è stata intervistata da sola, di Pierpaolo Pretelli zero tracce e sorprese, a differenza dei familiari che, invece, non hanno perso occasione di fare emozionare l’ex gieffina.

La sorpresa del papà a Giulia Salemi

Dopo aver mandato in onda un servizio sull’amore tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, la conduttrice Silvia Toffanin ha rivelato all’ospite di avere molte sorprese per lei. La prima tra tutte è stata una lettera del padre dell’influencer che per la prima volta nella sua vita ha fatto delle rivelazioni importanti alla figlia

La Salemi ha iniziato a leggere: “Cara Giulia l’idea di avere un nipotino mi piace molto, ma non chiamarmi nonno. Scherzi a parte ti voglio dire qualcosa che non ti ho mai detto”. Non riuscendo a continuare poiché troppo emozionata e in lacrime, ha chiesto alla conduttrice di leggerla al posto suo. Così la Toffanin ha proseguito: “Io e tua madre non siamo stati un grande esempio di famiglia, lo so, ma guardandoti con Pierpaolo credo che tu abbia fatto tutto per essere meglio di noi. Non te l’ho mai detto ma sei il mio orgoglio”.

Lacrime per Giulia Salemi

Durante l’ospitata Giulia Salemi non è riuscita a trattenere le lacrime tanto che più volte ha ripetuto alla Toffanin:

Mi hai ucciso

Tuttavia, per la prima volta, la conduttrice sembra essere rimasta impassibile e distaccata. Infatti, ha continuato l’intervista con altre sorprese e domande per l’ospite.

Il grande desiderio dell’influencer

Tra una lacrima e l’altra, l’influencer ha rivelato qual è il suo più grande desiderio: riunire la sua famiglia e si augura che dopo la nascita del piccolo, di cui non si conosce ancora il nome, tale sogno si possa avverare.

L’appello della Salemi

La futura mamma ha tenuto a ribadire che si batterà con tutta se stessa per insegnare al figlio i grandi valori e in particolare il valore del rispetto verso le donne. “Voglio che tu sappia che l’amore non è mai possesso, che la forza non è mai violenza e che la libertà dell’altro è il dono più prezioso che puoi costruire”.

Quando nasce il figlio di Pierpaolo Petrelli e Giulia Salemi

La Salemi ha riferito che mancano poche settimane al parto, partorirà circa a metà gennaio. A quanto pare i futuri genitori non hanno ancora scelto il nome ma per il momento lo chiamano ‘Pistacchio’.