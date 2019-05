A Domenica Live la presunta amante del fidanzato di Francesca De André e nuove foto del presunto tradimento

Grosse novità in arrivo per Francesca De André. Nel corso della puntata di Pomeriggio 5 di venerdì 10 maggio 2019, Barbara d’Urso ha mostrato ai telespettatori una busta choc. Una busta che, come annunciato dalla conduttrice, contiene nuove foto del presunto tradimento di Giorgio, fidanzato della De André. Non solo: domenica 12 maggio Rosi, la presunta amante di Giorgio, sarà ospite di Domenica Live. Cosa avrà da dire la spumeggiante web influencer? Tutte le novità e gli aggiornamenti saranno poi prontamente condivisi con Francesca nel corso della puntata del Grande Fratello di lunedì 13 maggio. La storia tra la De André e Giorgio è ufficialmente conclusa o ha qualche possibilità di andare avanti?

Il commento di Fabrizia De André al presunto tradimento

Nei giorni scorsi Fabrizia De André, sorella maggiore di Francesca, ha sentito telefonicamente Giorgio. Il ragazzo, che ha conosciuto la fidanzata un anno fa, ha negato il tradimento, sottolineando che Rosi è solo un’amica di amici in comune. Ma quale sarà la versione di Rosi nel salotto di Barbara d’Urso? Nel frattempo nella Casa più spiata d’Italia l’intesa tra Francesca e Gennaro Lillio cresce sempre più. Il modello napoletano ha messo da parte l’interesse per Mila Suarez e si è avvicinato alla figlia di Cristiano De André.

Chi è Giorgio il fidanzato di Francesca De André

Giorgio lavora nell’autonoleggio di famiglia in Toscana e ha conosciuto Francesca De André nella primavera del 2018. I due non convivono ufficialmente ma il giovane è spesso nella casa milanese della gieffina, come provato pure dall’ultima paparazzata del settimanale Oggi.