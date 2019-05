A Domenica Live altre foto e video del presunto tradimento del fidanzato di Francesca De André

Si complica la situazione amorosa di Francesca De André. Dopo il chiarimento col fidanzato Giorgio al Grande Fratello 16 spuntano nuove foto del ragazzo con un’altra. Questa volta non Rosi, la bionda influencer che ha avuto una lunga discussione con la De André proprio lunedì scorso, bensì una ragazza mora che dovrebbe chiamarsi anche lei Francesca. Come annunciato da Barbara d’Urso a Pomeriggio 5 domenica 19 maggio verranno mostrate a Domenica Live le foto e il video del presunto tradimento di Giorgio. Documenti che poi verranno condivisi con la nipote di Fabrizio De André lunedì 20 maggio, durante il consueto appuntamento serale con il reality show.

Francesca De André: sempre più vicina a Gennaro

Dopo il confronto col fidanzato Giorgio, Francesca De André non si è allontanata da Gennaro Lillio al Grande Fratello 16. L’amicizia tra i due procede a gonfie vele e si intensifica sempre più giorno dopo giorno. Con grande gioia di Fabrizia De André, sorella maggiore di Francesca, che non ha mai approvato Giorgio. Fabrizia, che ha rinunciato ad entrare nella Casa più spiata d’Italia per amore del figlio, ha pubblicamente dichiarato di fare il tifo per Gennaro che, a dispetto di Giorgio, si è “dimostrato più signore e più genuino”.

Francesca De André: addio definitivo a Giorgio?

Cosa farà Francesca De André appena vedrà le nuove foto del fidanzato Giorgio in compagnia di un’altra? Chi vivrà, vedrà!