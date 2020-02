Fidanzato di Clizia Incorvaia: “Ho visto il loro bacio, la realtà viene a galla”

Le prime dichiarazioni del compagno di Clizia che frequentava prima di entrare nella Casa

Entrata al Grande Fratello Vip dichiarandosi single dopo la fine della storia d’amore con Francesco Sarcina, Clizia ha svelato di avere un uomo che l’aspetta fuori dalla Casa. Relazione uscita allo scoperto dopo il rapporto divenuto intimo con Paolo Ciavarro. Intervistato per BollicineVip, Tiberio Carcano, il misterioso fidanzato di Clizia Incorvaia, parla per la prima volta e ha dato, a sorpresa, il suo benestare alla coppia che sta nascendo nel reality. In realtà, la donna ha affermato che la loro relazione durava da circa un mese prima di entrare al Grande Fratello Vip: troppo poco forse per tener fede all’impegno con Carcano. Nelle ultime ore infatti, tra Ciavarro e la Incorvaia è scoppiata la passione: ecco cosa ha detto in merito il compagno della friulana.

Tiberio Carcano parla per la prima volta della relazione con Clizia: le promesse fatte prima del reality

Dopo il primo bacio, questa notte dopo la diretta Clizia e Paolo si sono lasciati andare a bollenti effusioni in piscina che non sono passate inosservate al pubblico da casa e in particolare a Tiberio Carcano, l’uomo che la donna stava frequentando prima di entrare nella Casa. “Non abbiamo mai parlato di fidanzamento, e credo che neanche lei l’abbia mai fatto nella casa. Abbiamo iniziato a uscire insieme solo un mese prima che lei entrasse nel gioco, quindi la nostra frequentazione è stata poi subito interrotta dalla sua partecipazione al Grande Fratello. Ci siamo lasciati in una situazione di stallo. Non possiamo dire di essere fidanzati o impegnati. Magari ci saremmo fidanzati, o magari la frequentazione non sarebbe andata avanti in ogni caso, non saprei“.



L’imprenditore milanese approva il flirt con Ciavarro

“Ho visto il loro bacio, ma appunto non siamo fidanzati e non ho nulla da recriminarle. E’ giusto che Clizia si viva questa esperienza a pieno, amori compresi. Clizia non si sta comportando male con me, anzi”, ha dichiarato Carcano, il quale ha poi aggiunto di non aver intenzione di essere coinvolto nelle dinamiche del reality. “Prima del suo ingresso ne avevamo in realtà parlato e avevo chiesto a Clizia riservatezza poiché ho una storia coniugale alle spalle, ma capisco che la cosa sia venuta fuori e non sono in nessun modo arrabbiato con lei. Del resto Clizia sta partecipando a un reality e quella che viene a galla è appunto la realtà”.