Festival di Sanremo 2019: ospiti Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino

Sanremo 2019: Hunziker e Favino super ospiti della prima serata

Nelle ultimissime ore, sul sito web di Davide Maggio, è apparsa un’importantissima notizia riguardante in nuovo Festival di Sanremo. Nella prossima edizione, prevista per il prossimo febbraio, pare che durante la prima serata avremo modo di vedere due ospiti d’eccezione. Due che lo scorso anno sono stati più che protagonisti, che hanno riscosso un successo immenso per via del loro talento e della loro grandiosa professionalità. Ma no, non si tratta di due ex cantanti in gara. No, i due ospiti in questione sono Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino. Coloro che hanno affiancato Claudio Baglioni in maniera egregia. La loro simpatia mista a profondità e sensibilità, ha fatto sì che il direttore artico Baglioni li richiamasse all’appello. E, a quanto pare, Michelle e Pierfrancesco sono pronti ad esserci.

Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino impegnati nel passaggio di consegna a Sanremo 2019

Ma, perché proprio nella prima serata? Ebbene si, sul web è chiaro anche questo. I due ex di Sanremo 2018 sono stati chiamati per il passaggio di consegna tra i vecchi e nuovi conduttori. A chi passerra il testimone per il tanto ambito posto Favino e la Hunziker? Da qualche settimana è ufficialmente iniziato il totonome. Non ci resta che attendere ancora qualche tempo per avere notizie più che certe sui dopo Michelle-Pierfrancesco che, a detta dei social e della critica stessa, rientrano tra i più bravi che abbiano mai condotto il Festival della canzone italiana.

Favino e Michelle Hunziker ancora una volta insieme a Baglioni

Dunque, la bionda svizzera e l’attore romano saranno ancora una volta insieme a Baglioni ma, questa volta, non da colleghi ma da ospiti. Sarà gradito il nuovo progetto e le nuove idee del maestro e cantautore Claudio? Ovviamente, dopo quanto emerso lo scorso anno, le aspettative salgono. Siamo sicuri che, nonostante l’assenza di Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino, il lavoro del direttore artistico piacerà a gran parte del pubblico italiano. E, che i nuovi conduttori saranno all’altezza della situazione che, tanto semplice non sembra essere.