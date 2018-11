Michelle Hunziker torna a Sanremo? “Io ci sono, però è tutto da vedere”

Michelle Hunziker conduttrice del Festival di Sanremo con Claudio Baglioni? La risposta a Mattino 5

Michelle Hunziker torna al Festival di Sanremo? Manca poco all’inizio della nuova edizione del noto programma della musica ed è impossibile non pensare a chi quest’anno salirà sul palco nel ruolo di conduttore. Claudio Baglioni sarà presente e questo è stato ormai confermato. Ma anche in questa nuova edizione ad affiancarlo ci sarà Michelle? A rispondere ci pensa la stessa conduttrice in un’intervista a Mattino 5. Federica Panicucci le chiede più volte di darle qualche notizia al riguardo. La Hunziker, però, non sa ancora nulla sulla conduzione del noto Festival. Ciò che è certo è che Baglioni è confermato, sebbene sia molto impegnato con il suo nuovo tour. Sebbene non sappia ancora nulla al riguardo, Michelle si dice pronta a salire nuovamente sul palco dell’Ariston per condurre insieme a Baglioni. La passata edizione, che l’ha vista conduttrice insieme al noto cantante, ha avuto davvero un grande successo e questo lei stessa lo riconosce. Ripetere gli stessi risultati però, secondo Michelle sarebbe difficile. Dunque, ancora è tutto da capire.

Michelle Hunziker, ancora dubbi sul suo ritorno al Festival di Sanremo

Lo scorso anno Michelle ha conquistato davvero tutti sul palco dell’Ariston. La conduttrice è apparsa disinvolta e con la sua ironia ha stregato il pubblico, con Claudio Baglioni al suo fianco. Ma la Panicucci vuole avere qualche notizia in più. La Hunziker ribadisce di non avere ricevuto ancora nessuna proposta al riguardo, ma se dovessero chiamarla lei ci sarebbe. “Lo dico da sempre: è la festa più bella d’Italia. Se dovessero chiamarmi io ci sono”, confessa la conduttrice a Mattino 5. Con Baglioni si sentono molto spesso, ma ancora non hanno parlato della conduzione del Festival di Sanremo.

Michelle Hunziker e il successo della passata edizione con Claudio Baglioni

“È anche vero che l’anno scorso è stato benedetto, quest’anno sarebbe più difficile, sarebbe da capire”, rivela alla Panicucci Michelle, ricordando la passata edizione di Sanremo. Se avesse saputo qualcosa sulla conduzione, la Hunziker ammette che non sarebbe riuscita a trattenersi e, dunque, avrebbe già annunciato il suo ritorno. Non sappiamo, quindi, se Michelle salirà anche quest’anno sul palco con Claudio Baglioni. Non ci resta che attendere per scoprirlo.