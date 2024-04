Ferragni vita da single: avvistata a cena a Brescia. Con chi era?

Senza figli e con il brand in svendita, la vita di Chiara Ferragni sembra andare sempre peggio. L’influencer ha scelto di allontanarsi momentaneamente dai social e da giorni non si avevano notizie. Poi ieri sera l’avvistamento: l’ex moglie di Fedez ha passato una serata a Brescia in compagnia di alcune persone a lei molto care. Il gruppo era accompagnato da un bodyguard.

Sembra che l’impero di Chiara Ferragni si stia sgretolando sempre più. Dallo scoppio del Pandoro Gate niente nella quotidianità dell’imprenditrice è andato per il verso giusto, fino ad arrivare alla rottura dei Ferragnez. La fine della storia d’amore con Fedez ha solo peggiorato la situazione della vita di Chiara.

Prima la decisione di non mostrare più i volti dei piccoli – dopo averli esposti fin dalla nascita – poi l’ultima news: i capi del brand dell’influencer vengono svenduti in alcuni outlet. Mentre Fedez sembra essere rinato e mostra la sua nuova vita anche in compagnia di Leone e Vittoria, Chiara Ferragni ha deciso di prendere l’ennesima pausa dai social.

Niente storie su Instagram, né post, né tantomeno video su TikTok. Da qualche giorno l’imprenditrice digitale sembrava essersi volatilizzata. La scelta però non ha stupito i fan: non è infatti la prima volta che la Ferragni si allontana dai suoi canali di comunicazione. Solitamente però, il passaggio all’offline dell’influencer accadeva a seguito di qualche scandalo o qualche momento particolarmente delicato. Ora invece non sembra esserci stato un vero elemento scatenante.

Proprio per questo, molti followers si sono chiesti che fine avesse fatto l’influencer. Proprio ieri però, Chiara è stata avvistata in provincia di Brescia. Più precisamente l’imprenditrice ieri sera si trovava nel Bar Italia di Salò.

La cena con le amiche

Le foto pubblicate dall’account Instagram Orgoglio Bresciano parlano chiaro: la Ferragni si è presentata alla cena senza figli, che al momento sembra si trovino stabilmente nella nuova casa di Fedez. Con lei però, c’erano due delle sue care amiche: Chiara Biasi e Veronica Ferraro. L’imprenditrice digitale era accompagnata da un addetto alla sicurezza. Sembra quindi che l’influencer in questo periodo difficile abbia deciso di passare una serata tranquilla con due persone che le sono vicine da sempre.

Ma il mood del tavolo sembrava essere tutt’altro che felice. Alcuni presenti infatti, hanno fatto sapere a Deianira Marzano che le tre amiche non parevano allegre e che hanno passato molto tempo con le teste rivolte sui loro smartphone. Nonostante questo però, Chiara Ferragni si è mostrata disponibile con i presenti. Un’altra foto infatti la mostra in compagnia di una fan, che le ha chiesto un selfie.