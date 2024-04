Fedez, regalo ai figli per ‘la casa del papà’: i commenti, “Sei rinato”

Le possibilità di una riconciliazione tra Fedez e Chiara Ferragni sembrano sempre più scarse. Com’è noto, alcuni giorni fa Fedez è volato a Miami insieme ai genitori e ai figli, Leone e Vittoria. Dopo aver trascorso le vacanze di Pasqua separati, il rapper ha voluto passare del tempo da solo con i suoi bambini. Anche durante questo viaggio, il rapper sta pensando all’arredamento del suo nuovo appartamento. Da settimane, ha lasciato la dimora familiare, per alloggiare momentaneamente in un Airbnb. Ma, questo trasferimento è diventato presto definitivo, dato che Fedez sta arredando ufficialmente la sua nuova casa.

Nel decidere come arredare l’appartamento, la cosa più importante per Fedez è stata fare in modo che i figli si sentano a loro agio, dato che per la prima volta dovranno abituarsi a vivere in due posti diversi. Per questo, durante la sua permanenza a Miami, il rapper ha pensato di dare a Leone e Vittoria un regalo speciale. Di cosa si tratta? Di un “mobile” speciale realizzato dall’artista Dante Dentoni, al cui interno è possibile trovare i personaggi preferiti dei piccoli: per Leone, i supereroi degli Avengers; per Vittoria, i protagonisti del film Frozen, Elsa e Olaf.

Federico Lucia ha pubblicato una foto della creazione insieme a Dante Dentoni, insieme ad uno scatto dei bambini (rigorosamente di spalle). Nella didascalia del post, il cantante ha spiegato come questo muro di Lego significhi per lui molto più che una mera decorazione per la sua nuova casa. Si tratta di un modo per far sentire Leone e Vittoria veramente a casa e non semplicemente nella “nuova casa del papà”. Ecco cos’ha scritto:

Non è solo un muro di Lego, quest’opera racchiude tanto altro. Mi piacerebbe che “la nuova casa del papà” sia più “la nostra nuova casa”, in cui le loro passioni e la loro creatività si possa respirare e vivere concretamente. Non vediamo l’ora che il muro di Elsa e degli Avengers arrivi a casa.

Insomma, da parte di Fedez non sembrerebbe esserci nessun ripensamento. Ormai, il rapper è deciso e si sta preparando alla sua nuova versione da “papà single“. Nei commenti del post, sono molti gli utenti ad aver notato un Fedez “rinato“, che sembra aver ripreso in mano la sua vita. In tanti, hanno persino affermato di rivedere in lui il Federico dei primi tempi, quello degli esordi.

Nel frattempo, Chiara Ferragni è scomparsa totalmente dai social. L’influencer non pubblica nulla da tempo e, secondo alcune indiscrezioni, sembra stia attraversando dei giorni particolarmente difficili. Per capire meglio l’attuale situazione tra i Ferragnez, dovremo aspettare di sentire cosa dirà il cantante nell’intervista a “Belve“, in onda su Rai2 martedì 9 aprile.