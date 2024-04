Chiara Ferragni, perché è sparita dai social: “Come sta”, retroscena

Dopo il ritorno da Dubai, Chiara Ferragni è completamente sparita dai radar. La scorsa settimana, l’influencer ha voluto passare le festività pasquali negli Emirati Arabi insieme ai figli Leone e Vittoria, la madre Marina Di Guardo, la sorella Valentina Ferragni con il fidanzato Matteo Napoletano e alcuni amici. Durante la vacanza, è stata molto presente su Instagram, tra storie e post. Ma, da ormai diversi giorni, l’imprenditrice digitale è completamente assente da tutti i suoi profili social e anche dal canale Telegram, ormai quasi inattivo. Qual è il motivo dietro questo silenzio?

Chiara Ferragni sparisce dai radar: il perché

Dopo lo scoppio del caso Balocco, la Ferragni si era presa del tempo lontana dal mondo del web, non pubblicando nulla per settimane. Piano piano, poi, è tornata a comunicare con i suoi followers, condividendo nuovamente momenti della sua quotidianità. Tuttavia, all’improvviso, Chiara è di nuovo sparita. Da giorni, non si sa nulla di lei. Tra l’altro, al momento, i suoi figli non sono con lei. Leone e Vittoria sono volati a Miami insieme al padre, Fedez, e i nonni. Ebbene, l’Investigatore Social, Alessandro Rosica, ha spiegato come mai l’influencer ha deciso di prendere una pausa dai social.

Secondo quanto svelato dall’esperto di gossip, dopo il rientro da Dubai, la Ferragni si sarebbe totalmente chiusa in sé stessa, passando le giornate dalla psicologa. “Sta malissimo, si è chiusa a riccio”, ha scritto Rosica. Il malessere di Chiara sarebbe aumentato ancora di più dopo che i bambini sono partiti con il papà. Per questo, starebbe cercando di tenersi il più lontano possibile dalla vita pubblica. Stranamente, infatti, non è stata ancora beccata da nessun paparazzo.

Ovviamente, questo non è affatto un bel periodo per Chiara Ferragni. Oltre ai problemi giudiziari per la falsa beneficienza, l’imprenditrice digitale sta anche affrontando una separazione dal marito dopo 7 anni insieme. Una decisione, a quanto pare, non presa da lei. Tra l’altro, recentemente si è diffusa la voce che Fedez avrebbe passato le vacanze di Pasqua in montagna in compagnia di una supermodella. Ora non ci resta che aspettare per vedere se e quando la Ferragni deciderà di tornare attiva sui suoi canali social.