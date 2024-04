Fedez beccato con una modella? La foto incriminata (poi rimossa)

Dopo aver passato la Pasqua in solitaria, Fedez è volato a Miami insieme ai genitori e ai figli, Leone e Vittoria, per passare alcuni giorni di relax in famiglia. Durante le feste, i bimbi sono stati con Chiara Ferragni, che ha voluto fare una vacanza a Dubai insieme ai piccoli, la sorella Valentina, la madre Marina Di Guardo e alcuni amici. Dunque, adesso, è il turno del rapper di stare un po’ di tempo solo con Leone e Vittoria. Tuttavia, pare che il conduttore di LOL – Chi ride è fuori non abbia passato le festività pasquali completamente da solo. Nelle ultime ore, si è diffuso un gossip riguardo la vita sentimentale di Federico.

Com’è noto, Fedez ha passato gli ultimi giorni a Courchevel, una stazione di sport invernali in Francia. Il giudice di X Factor ha condiviso diverse foto della località di neve, nonché dell’hotel in cui ha alloggiato. Tuttavia, in tutte queste storie, non ha mai mostrato di essere in compagnia di qualcuno, scegliendo di non inquadrare o taggare nessun altro. Inizialmente, si pensava che fosse semplicemente con degli amici. Ma, la realtà sembrerebbe essere diversa. Stando ad alcune indiscrezioni arrivate a Very Inutil People, insieme a Fedez ci sarebbe stata una giovane modella, ovvero l’ex Miss Georgia, Nini Gogichaishvili.

Poche ore fa, la pagina Instagram ha pubblicato una segnalazione di una seguace, che riportava due storie identiche di Fedez e Nini. Entrambi hanno infatti condiviso la foto dello stesso quadro, ad orari più o meno simili. Non solo, successivamente è stato fatto notare un altro dettaglio abbastanza ambiguo. A quanto pare, l’ex Miss Georgia aveva pubblicato un suo scatto in montagna, taggando la località in cui si trovava, per l’appunto, anche Fedez. Però, il post è stato poi improvvisamente rimosso. Poco dopo, infine, la supermodella ha condiviso una sua foto a Dubai.

Insomma, delle mosse alquanto strane, che hanno fatto sorgere il dubbio sulla possibilità di un flirt in corso tra Fedez e Nini. Ovviamente, si tratta solo di supposizioni, che non indicano con certezza che il rapper sia stato effettivamente in vacanza con la modella. Nell’intervista rilasciata a Belve pochi giorni fa, il rapper ha negato di avere nuove frequentazioni, parlando tra le lacrime della fine del matrimonio con Chiara Ferragni.