Ferragni sparla al telefono di Fedez: qualcuno la sente e sbugiarda

Ieri nella puntata di Pomeriggio 5 andata in onda su Canale 5 Myrta Merlino ha fatto alcune rivelazioni choc sui Ferragnez. In particolare la conduttrice ha spiegato che una sua fonte avrebbe sentito Chiara Ferragni sparlare al telefono del rapper. Capiamo meglio che cosa ha detto l’influencer su Fedez e come l’hanno sbugiardata.

E’ ormai da tempo che Myrta Merlino segue le vicende legate alla ormai ex coppia composta da Chiara Ferragni e Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez. Spesso nel programma che conduce il pomeriggio su Canale 5, Pomeriggio 5, la si sente difatti parlare dei numerosi gossip che li vedono protagonisti. La puntata di ieri non ne è stata esente e la conduttrice ha rivelato uno scoop relativo proprio all’influencer. Stando a quanto detto dalla Merlino, una sua fonte avrebbe sentito una telefonata in cui Ferragni si lamentava di Fedez. Questo sarebbe avvenuto a Forte Dei Marmi, località in cui si sono casualmente ritrovati sia lei che il rapper.

Il motivo della discordia sarebbe stata proprio questa coincidenza, che avrebbe fatto infuriare Chiara. Secondo quanto sentito nella telefonata, difatti, l’influencer avrebbe accusato il suo ex di essere andato in vacanza nella sua stessa località soltanto per farsi notare ed alimentare ulteriormente i gossip. Inoltre la Ferragni lo avrebbe accusato di volerle rubare la scena ed essere lui protagonista, un po’ come avvenuto anni fa a Sanremo con il bacio dato a Rosa Chemical durante l’esibizione di quest’ultimo.

Qui di seguito quanto riportato dalla fonte di Myrta Merlino in merito alla telefonata di Chiara Ferragni su Fedez:

Tra l’altro vi stavo raccontando che una persona che era in un negozio di Forte dei Marmi, ci ha raccontato che lei stava al telefono. Stava parlando con qualcuno e si stava lamentando del fatto che lui fosse andato lì a Forte apposta per rompere le scatole e per farsi notare, ma poi per rovinarle il suo week end da protagonista a Forte dei Marmi. Se è successo come al Festival di Sanremo? Beh, onestamente… Pare che da lì sia partita proprio la crisi. Il problema è che siamo sempre al solito punto. Il protagonismo di una donna, gli uomini lo soffrono un po’. Tutte le volte che lei era protagonista, lui aveva bisogno di farsi notare.

Sicuramente il fatto che abbiano scelto entrambi la stessa cittadina toscana per il loro soggiorno è stato parecchio strano, tanto che in molti avevano addirittura pensato che tra i due potesse esserci stato un ritorno di fiamma. A quanto pare, però, stando ai contenuti della telefonata riportati ieri a Pomeriggio 5, tra i due non ci sarebbe stato alcun riavvicinamento.

La puntata è poi continuata con un collegamento con una giornalista che avrebbe smentito i rumor sui nuovi presunti flirt dell’influencer. Qualche giorno fa si era difatti diffusa la notizia che Chiara Ferragni fosse uscita dal retro di un locale in compagnia di un uomo.

Qui di seguito quanto detto dalla giornalista in merito: