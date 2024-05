Chiara Ferragni, scoop: pranzo con un ‘lui’, fuga dal retro del locale

Chiara Ferragni a pranzo con un uomo misterioso che si è dileguato dal locale in cui si è svolto il pasto passando per l’uscita secondaria. Lo scoop lo firma il magazine Gente che racconta di questo incontro misterioso avvenuto in zona Porta Genova, a Milano, con protagonista l’ex moglie di Fedez che, sentimentalmente, è attualmente legato alla modella francese ventenne Garance Authié,

“Probabilmente il suo accompagnatore, mentre lei chiamava l’autista, si dileguava dall’uscita secondaria”, si legge sul magazine Gente che lascia intendere che la star di Instagram e il ‘lui’ tenebroso abbiano preso degli accorgimenti per provare a passare inosservati. Missione non riuscita visto che la faccenda è venuta comunque a galla. Non è chiaro che rapporti intercorrano tra l’influencer e l’uomo del mistero. Certo è che la Ferragni, naturalmente, è libera di rifarsi una vita e di frequentare chi vuole essendo ormai libera da vincoli matrimoniali.

A proposito di matrimonio, proprio in queste ore Fedez è uscito nel mercato musicale con la canzone Sexy Shop, cantata con Emis Killa. Nel brano ci sono diversi riferimenti all’ex moglie. Alcuni non proprio teneri. Il rapper, però, ha precisato che chi si aspettava un brano contro la Ferragni rimarrà deluso: “Per me mia moglie è la madre dei miei figli e quindi mi dispiace non aver accontentato”. Come poc’anzi spiegato, però, il discorso del rapper non brilla per coerenza visto che nel testo ci sono chiari riferimenti all’influencer cremonese. E non si tratta di carezze.

“Dici che sono un basta*do Ma per te io non cambio”, recita un verso. Alla faccia del non voler attaccare l’ex moglie. E ancora: “È una vita in salita, una storia infinita. Che poi è finita, ho male alle dita. Perché farci del male, è una fede nuziale con il foro d’uscita. Per ogni tua amica assetata di fama eri acqua sorgiva. Mani di fata, io ti ho sfiorata, tu sei sfiorita“. “Sei stata come un jackpot nelle slot e dopo mi hai mandato ko”, un altro passaggio del brano che non sembra proprio una dolcezza per la Ferragni.

Fedez e il danno reputazionale

Fedez nel frattempo rimane anche al centro dell’attenzione mediatica per la vicenda del pestaggio del personal trainer romano Cristiano Iovino. Sulla questione l’ex moglie non si è mai pronunciata. Secondo alcuni esperti di diritto penale, il rapper potrebbe addirittura rischiare, nella peggiore delle ipotesi, la perdita dell’affidamento dei figli. uno scenario, va detto, molto molto remoto. Quel che invece è sicuro è che c’è stato un danno reputazionale per il cantante: Fedez inizialmente ha assicurato di non essere presente quando c’è stato il pestaggio di Iovino. Chi indaga sul caso, con prove alla mano, invece assicura che c’era. Insomma, qualcuno dice le bugie. E quel qualcuno pare che non siano gli inquirenti.