Ferragni silenzia bimba di 11 anni, lei le dà una lezione: la replica

Sono passati giorni ormai dalla pubblicazione del selfie di Chiara Ferragni in perizoma ma l’influencer continua a far parlare di sé. Nelle ultime ore infatti è arrivata la notizia circa la chiusura del profilo Instagram di Giulia, la ragazzina di 11 anni che qualche giorno fa aveva espresso la sua opinione sulla fotografia della Ferragni.

La chiusura del profilo Instagram

Giulia ha rilasciato un’intervista al Corriere della sera nella quale ha affermato di essere stata bannata da Instagram e di aver visto il suo profilo, con foto ricordo pubblicate nel corso degli anni, essere cancellato solo perché ha avuto il coraggio di esprimere la sua opinione riguardo la fotografia “senza veli” di Chiara Ferragni.

“Quella foto non mi è piaciuta e gliel’ho scritto. Nemmeno la sua risposta, dopo, mi è piaciuta”, con queste parole Giulia ha iniziato l’intervista che ha portato avanti dal divano di casa sua in Svizzera in compagnia di sua mamma Vittoria, del papà Stefano, del fratello maggiore Edoardo e del suo cane Ascanio. La ragazzina ha poi continuato dicendo: “Io stimo Chiara Ferragni. Ho il suo astuccio, tante penne, le gomme, le felpe, l’accappatoio e il pigiama.” Parlando poi del suo commento alla foto osé dell’influencer, Giulia ha precisato: “Ho 11 anni e se vedo ragazzine di 15 che si fanno queste foto penso che siano inadeguate. Secondo me ognuno può sentirsi libero anche indossando una felpa, e non è che poi lo deve far sapere al mondo.”

Il profilo Instagram di Giulia pare essere stato chiuso per via dell’età della ragazzina, che sarebbe troppo giovane per avere un profilo social. C’è da dire che infatti proprio per questo motivo la pagina di Giulia era gestita dalla mamma, in perfetto accordo con la policy dell’azienda. Nella bio del profilo di Giulia infatti era riportata la frase “run by parents” ovvero “gestito dai genitori”, esattamente come stabilito da Instagram stesso che impedisce il possesso di un profilo personale sulla piattaforma da parte di ragazzini minori di 13 anni.

Le parole della mamma Vittoria e del papà Stefano

Nel corso dell’intervista a esprimersi direttamente sulla vicenda è stata poi anche la mamma di Giulia che ha affermato: “Non posso accettare che mia figlia sia stata cancellata per aver espresso un’opinione peraltro condivisa da tante persone, sia stata messa a tacere, bannata, eliminata. Inoltre, con la chiusura del profilo perdiamo cinque anni di ricordi, di gare, di momenti belli condivisi con la comunità dell’equitazione.” Stesso pensiero quello del papà Stefano che ha aggiunto: “Credo si debba avere più fiducia nello spirito critico dei ragazzini, che hanno la testa sulle spalle.”

Vittoria si è dimostrata molto delusa dall’accaduto e dispiaciuta di aver perso tutte le fotografie della figlia che erano state pubblicate nel corso degli anni. Giulia infatti è una giovanissima amazzone e sul suo profilo postava anche fotografie ricordo di molte gare alle quali ha partecipato. Tutto andato perso, a quanto pare solo per aver espresso la sua opinione. Al momento Chiara Ferragni non si è pronunciata sull’accaduto e non sappiamo e mai lo farà. Giulia intanto spera che il suo profilo le venga restituito e che possa così recuperare tutti i suoi ricordi e la sua libertà di espressione.