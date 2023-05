Elena Guarnieri del Tg5 contro Chiara Ferragni: l’attacco diretto

Sono passati 2 giorni dalla pubblicazione della foto scandalo di Chiara Ferragni ma l’influencer continua a far parlare di sé. Questa volta a esprimersi sulla vicenda è stata la nota giornalista e volto del TG 5 Elena Guarnieri. Come in molti sapranno Chiara Ferragni è stata al centro di una vera e propria bufera mediatica per aver pubblicato uno scatto che la ritrae in mutandine di pizzo con le sole mani a coprirle il seno. L’influencer è stata ricoperta da una marea di insulti e critiche ma c’è anche stato chi, come Simone Coccia Colaiuta, si è chiesto quale fosse il senso della foto. Tra i tanti insulti ecco farsi strada il commento gentile ed educato di Elena Guarnieri che ha voluto porre due semplici domande all’influencer. Ecco cosa ha detto.

Il commento di Elena Guarnieri

La caporedattrice e storica conduttrice del TG5, vedendo lo scatto “osé” pubblicato dalla Ferragni, si è interrogata sulle motivazioni che potrebbero aver portato l’influencer a volersi mettere in mostra attraverso una foto di quel tipo. Ha tenuto quindi a pubblicare un breve ma incisivo tweet nel quale ha posto queste domande proprio alla diretta interessata: “Ciao Chiara. Ti senti davvero libera? O qualche volta sei prigioniera del tuo personaggio? Questa foto mi fa tenerezza, perché mi fa propendere per la seconda opzione. Spero di sbagliarmi. Un saluto affettuoso“.

La risposta di Chiara Ferragni alle critiche e il senso della fotografia

Chissà se l’influencer deciderà di rispondere alle domande di Elena Guarnieri oppure preferirà di lasciarle cadere nel vuoto. Nel frattempo Chiara ha voluto rispondere una volta per tutte alle critiche che le sono state fatte nel corso di queste ore dando anche una spiegazione sul senso della fotografia allo specchio. In particolare si è rivolta a una ragazzina di 11 anni di nome Giulia che le aveva chiesto, tramite un commento, quale fosse il messaggio di quella fotografia per le ragazzine come lei. La mamma di Giulia è molto giovane ed è solita postare foto al mare in costume. Giulia non si vergogna della sua mamma ma pensa che invece un giorno Vittoria potrebbe farlo.

Il commento della ragazzina non è stato scelto a caso dall’influencer: quelle parole sono la sintesi perfetta di come nessuno dovrebbe vedere e percepire l’immagine postata dalla Ferragni. Secondo l’imprenditrice digitale siamo ancor in un mondo di bigotti che guardano a una foto di quel tipo con vergogna e imbarazzo quando invece dovrebbe essere del tutto normale. Siamo abituati a pensare che mostrare il proprio corpo sia sbagliato anche se non c’è alcuna volgarità nel fotografarsi come ha fatto Chiara Ferragni. Giulia vede volgarità in quella foto ma la colpa non è sua bensì degli adulti che la circondano e che la vedono prima di lei.

“Qual è il messaggio per noi ragazzine? Che per farci notare dobbiamo metterci nude? Io non lo trovo un bel messaggio da mandare, compro tante cose tue quaderni costumi da bagno vestiti, mi piacciono molto però ultimamente trovo che tante foto sono diventate volgari danno messaggi sbagliati non c è un senso a questa foto. Mia mamma ha 34 anni e le foto in costume al mare le mette e ho una bella mamma ma se mettesse una foto così io mi sentirei malissimo penserei che mi devo vergognare del suo comportamento.” Queste le parole di Giulia rivolte a Chiara Ferragni.

L’influencer dal suo canto ha voluto replicare cosi: “Il messaggio per tutte, ragazzine e non, da parte mia è molto semplice: nessuno ci può giudicare o farci sentire sbagliate. Pubblicare una foto così non dovrebbe far vergognare nessuno, anzi dimostrare che ognuno è libero di essere se stesso e celebrarsi quando si sente di farlo. Perché una donna in intimo si deve vergognare del suo corpo? Perché deve aver paura di dare un’idea sbagliata invece che sentirsi bene dentro la sua pelle? Ci hanno insegnato che le donne non possono osare e questo è uno dei tanti modi che io utilizzo per prendermi la libertà che tutti dovremmo avere. Faccio incazzare i puritani? Missione compiuta allora.”