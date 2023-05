Ferragni, foto e pandemonio: “Così è p*rno”. La reazione di Chiara

Chiara Ferragni ha voluto sfidare i suoi followers più “bigotti” postando un selfie un po’ particolare allo specchio. L’influencer infatti si è ritratta mezza nuda all’interno di quella che sembra essere una cabina armadio o un camerino di un negozio. Inutile dire che la fotografia ha suscitato una montagna di critiche. Non è la prima volta che la Ferragni viene investita da giudizi di questo genere ma nonostante ciò ha dimostrato ancora una volta di non farsi minimamente toccare da questi commenti ed è tornata a mostrarsi “senza veli” ai suoi numerosi followers.

Il post su Instagram

Poche ore fa sul profilo Instagram dell’influencer milanese è apparso un selfie (qui la foto) che sicuramente non è piaciuto a molti dei suoi fans. È facile capirlo se si leggono i commenti lasciati dagli utenti sotto al post. Come mai tanto scalpore per una foto? Il motivo è molto semplice: Chiara si è fotografata mezza nuda con indosso solamente un perizoma bianco e con le sole mani a coprirle il seno all’interno di un camerino, sfruttando un gioco di specchi che ha le ha consentito di riprendersi da tutti i lati. Una foto un po’ osè o, come direbbero alcuni dei suoi followers, “non da mamma”.

I commenti degli haters

In molti si staranno chiedendo come sia possibile che una foto del genere postata da Chiara Ferragni sia ancora in grado di suscitare scalpore. È una domanda più che lecita dal momento che non è sicuramente la prima volta che l’influencer sceglie di postare una fotografia simile: già in altre occasioni Chiara si era mostrata sui social in intimo o in fotografie a detta di molti ai limiti della pornografia. Nonostante ciò se si vanno a leggere i commenti lasciati dai followers sotto al suo ultimo post si intuisce subito come la risposta a questa domanda sia affermativa.

“Disperata, sei arrivata quasi al pornografico”, “Ma non ti vergogni più di nulla?” sono solo due dei tanti commenti ricevuti dall’influencer. Gli haters questa volta si sono proprio scatenati e Chiara a un certo punto non ci ha visto più: all’ennesimo commento di una sua follower che le ha scritto “Pornografia. Peccato Chiara“, la Ferragni ha replicato con “Siamo seri?“. C’è da dire però che alcuni dei suoi seguaci si sono spesi per difenderla e sostenere il suo gesto affermando che non c’è nulla di male a postare una foto simile in quanto è anche questo sinonimo di libertà.

Una spiegazione sul significato della fotografia non è ancora stata data dalla diretta interessata ma una cosa è certa: Chiara non si è mai fatta toccare da questo genere di commenti e mai lo farà; lo ha dimostrato anche oggi continuando a postare stories sorridendo e a testa alta.