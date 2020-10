Ferragni, il video pro mascherina dopo la chiamata del premier Conte

Chiara Ferragni torna a sensibilizzare sul tema coronavirus. L’influencer da 21,5 milioni di followers, nelle scorse ore, ha pubblicato delle Stories su Instagram in cui prega i propri fan di indossare la mascherina. Stesso gesto che nella giornata di ieri ha fatto suo marito, Fedez. Dietro all’appello dei due coniugi, vere e proprie icone del web, c’è una curiosa chiamata fatta dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

Nelle scorse ore il rapper milanese si è presentato sui social, caldeggiando l’uso della mascherina e svelando in prima per persona di essere stato contattato direttamente dal premier, il quale, visto il largo seguito dei Ferragnez in rete, ha chiesto a loro un favore. Quello cioè di esortare i loro seguaci a non scordarsi di fare un uso sapiente della mascherina.

Così, se ieri è stato Federico Leonardo Lucia (nome all’anagrafe di Fedez) a stimolare i fan sull’argomento, oggi è toccato alla moglie Chiara rendersi veicolo del messaggio: “Vorrei collegarmi anch’io alle Stories fatte ieri da Fede, perché chi ha un largo seguito ha anche la responsabilità di sensibilizzare”.

“In questo momento – ha proseguito l’influencer – mi sento di sensibilizzare sull’uso della mascherina”. Dunque la Ferragni ha spiegato che il piccolo gesto di utilizzare la mascherina “può fare la differenza” a patto che tutti si adoperino per seguire le regole e le raccomandazioni. “Per favore, mettete la mascherina”, ha chiosato la cremonese.

La vicenda relativa alla telefonata del premier al cantante e all’influencer è presto diventata virale, rimbalzando su siti, portali d’informazione e testate giornalistiche. E inevitabilmente non sono nemmeno mancate le polemiche.

In particolare, a fare le pulci a Fedez, ci ha pensato la firma de Il Fatto Quotidiano Selvaggia Lucarelli, che ha storto un poco il naso circa la scelta del rapper di rendere noto il contatto avuto con il presidente del Consiglio. “Con tutto il rispetto, se ti chiama Conte e ti chiede ‘la cosa è seria, dì ai giovani di mettere la mascherina’, non dici ‘Conte mi ha chiamato e mi ha detto di dirvi di mettere la mascherina’”, ha commentato la Lucarelli, spiegando poco dopo la propria presa di posizione: “Perché poi quello che passa non è il messaggio, ma la notizia ‘mi ha telefonato Conte’”.

Selvaggia Lucarelli: nel mirino Fedez e Barbara d’Urso

Fedez non è stato l’unico volto noto che di recente ha ricevuto degli ‘appunti’ dalla giurata di Ballando con le Stelle. Infatti, lungo la giornata di ieri, la giornalista si è scagliata con toni duri – e per l’ennesima volta – contro Barbara d’Urso e il suo modo di fare televisione. Selvaggia ha persino parlato di “danno culturale incalcolabile”, riferendosi alle trasmissioni condotte dalla conduttrice partenopea.