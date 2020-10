Selvaggia Lucarelli torna a tuonare su Barbara d’Urso e il suo modo di fare televisione. La giornalista, firma de Il Fatto Quotidiano e della testata TPI, sul proprio profilo Facebook ha pubblicato un post molto duro nei confronti della conduttrice partenopea, menzionando la puntata andata in onda ieri, domenica 18 ottobre 2020, di Live – Non è la d’Urso. Nella fattispecie la Lucarelli non approva i temi trattati nei programmi ‘d’ursiani’, parlando di “modelli diseducativi”. Non solo: secondo Selvaggia, un certo tipo di tv avrà conseguenze negli anni a venire. “Danno culturale incalcolabile”, sentenzia la giurata di Ballando con le Stelle, che da tempo critica apertamente l’operato della presentatrice campana.

Selvaggia Lucarelli si scaglia contro Barbara d’Urso: “Danno culturale incalcolabile”

Selvaggia, nel cominciare la propria argomentazione, cita alcuni degli ospiti che hanno partecipato al talk Live – Non è la d’Urso (Canale 5) nella puntata di ieri. In particolare fa riferimento a Fabrizio Corona che, “ai domiciliari, in uno stato visibilmente alterato, metteva in piazza particolari tra lo squallido e il delicato delle condizioni psicologiche di suo figlio”. Dunque ecco Iconize, l’influencer omosessuale che si è scoperto, proprio nei salotti d’ursiani, essersi inventato una aggressione omofoba di recente (secondo l’ultima versione del giovane si sarebbe invece trattato di un episodio di autolesionismo). E ancora la Lucarelli cita Fausto Leali, squalificato dal GF Vip per aver pronunciato frasi ritenute razziste. Infine menzione per Bello Figo che ha dichiarato di essere “super dotato” e, dunque, di dirlo nelle sue canzoni.

Lucarelli contro la d’Urso: “Stendo veli pietosi”

“Stendo veli pietosi su altri siparietti visti di recente e sui personaggi nelle sfere”, scrive la Lucarelli che, infine chiosa: “Credo che un giorno, quando finirà il suo momento, la signora dovrà interrogarsi sul perché della morbosa, sinistra attrazione per questi modelli diseducativi portati in tv per anni e chiedersi quanto abbia contribuito all’abbrutimento della fetta del paese più povera di strumenti. Un danno culturale incalcolabile, con strascichi che si porteranno dietro non so quante generazioni”.

Corona ospite da Barbara d’Urso, Selvaggia: “Vergogna”

Già ieri la giornalista, con una Stories Instagram, esprimeva il proprio disappunto sull’ospitata di Fabrizio Corona in trasmissione. Ricordiamo che l’ex re dei paparazzi, di recente, è tornato ad avere parecchi problemi con l’ex moglie Nina Moric che lo ha denunciato. La vicenda, lungo la puntata di Live, è trapelata, ma la conduttrice si è affrettata a zittire Corona vista la delicatezza della questione e il coinvolgimento di un giovane come Carlos, il figlio 18enne avuto da Fabrizio e Nina. E proprio su tale fatto Selvaggia ha manifestato tutta la sua perplessità con il seguente commento: