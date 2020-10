Fedez e Chiara, telefonata dal presidente Conte: “Inaspettato”, la richiesta

Chiara Ferragni e Fedez hanno ricevuto una telefonata decisamente inaspettata. Tutto è successo ieri, quando sono stati messi in contatto con il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte che ha fatto loro una richiesta molto specifica. L’impegno dei Ferragnez in questo periodo molto delicato per il nostro paese sta ricevendo un riconoscimento da parte di tutti, anche da parte del premier Conte. Fa un po’ sorridere forse il fatto che la richiesta da parte di Conte sia arrivata proprio dopo giorni in cui l’impegno di Chiara Ferragni è stato messo in dubbio su Rai Uno. La prova, l’ennesima, del fatto che Eleonora Daniele si sbagliasse è arrivata in queste ore. Con delle stories pubblicate su Instagram il rapper ha raccontato questo fatto straordinario e soprattutto ha accolto la richiesta del Presidente del Consiglio. Fedez ha quindi chiesto l’attenzione di tutti perché aveva un messaggio molto importante per tutti.

Fedez, la telefonata da Conte: “Messi in contatto con il Presidente del Consiglio”

A inizio messaggio ha subito spiegato: “Ieri abbiamo ricevuto una telefonata molto inaspettata. Siamo stati messi in contatto con il Presidente del Consiglio. Ha chiesto un aiuto da parte mia e di mia moglie”. Non ha minimamente pensato di tirarsi indietro e ha quindi invitato i tantissimi che lo seguono ad avere un comportamento responsabile. L’uso della mascherina è quanto mai necessario e indispensabile in questa seconda ondata del Coronavirus. Fedez ha provato a pensare a un modo per essere convincente il più possibile, ma probabilmente non esiste. Ha semplicemente parlato ai più giovani, in particolare, usando la sua influenza e quella di Chiara per lanciare questo appello. Il presidente Conte ha chiesto a Fedez e Chiara Ferragni aiuto quindi per esortare la popolazione a indossare la mascherina.

Il presidente Conte chiama, Fedez risponde: l’invito all’uso della mascherina

Fedez ha spiegato che ci troviamo in una situazione molto delicata e che il destino dell’Italia è nelle mani di tutti. Un nuovo lockdown condannerebbe il nostro paese, il futuro dell’Italia e degli italiani è nelle mani di tutti noi. Indossare la mascherina è una responsabilità a cui non possiamo sottrarci e Fedez lo ha spiegato in parole semplici ma dirette. Con un semplice gesto potremo scongiurare uno scenario peggiore di quello dei mesi scorsi. “Mi raccomando, utilizzate la mascherina”, ha ribadito infine.