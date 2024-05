Ferragni: flirt con noto tennista? Chi è e il dettaglio non convince

Fabrizio Corona torna di nuovo a parlare degli ex Ferragnez. Dopo aver rivelato il peggioramento dello stato di salute di Fedez, ora lancia la notizia di un presunto nuovo flirt di Chiara Ferragni. L’uomo con cui l’influencer si starebbe frequentando dopo la rottura con il rapper, è uno dei tennisti più forti al mondo. Per avvalorare la sua tesi, Corona espone anche vari indizi. La verità però, è che il rumor non convince affatto.

Da quando Chiara Ferragni e Fedez si sono lasciati numerose sono state le indiscrezioni sui rispettivi interessi amorosi. Mentre il cantante sembra sempre più vicino a Ludovica di Gresy, per quanto riguarda la sua ex moglie la situazione appare meno chiara.

Dopo il rumor di una relazione con Tomaso Trussardi e quello degli ultimi giorni che vedeva l’influencer legata sentimentalmente ad Achille Lauro, ora Fabrizio Corona lancia un retroscena sulla vita sentimentale di Chiara Ferragni.

Chi è la presunta nuova fiamma di Chiara Ferragni

Sul suo sito Dillinger News, il paparazzo ha rivelato che l’imprenditrice digitale si starebbe frequentando con un noto sportivo. Stiamo parlando di Alexander Zverev: tedesco, classe 1997, è il tennista numero 4 al mondo, attualmente grande rivale di Jannik Sinner.

Sarebbe proprio questo il motivo, spiega Corona, per il quale Chiara si sarebbe recata a Roma per assistere alle partite degli Internazionali.

In effetti, negli ultimi giorni, abbiamo visto l’influencer frequentare i campi del Foro Italico di Roma accompagnata dall’amico Angelo Damato. In più, aggiunge Corona, a intensificare le voci del presunto flirt ci sarebbero degli indizi social.

In primis, attraverso le sue storie, la Ferragni ha pubblicato una foto sulla terrazza di un noto hotel di Roma che, guarda caso, è lo stesso hotel in cui alloggiavano tutti i tennisti che hanno partecipato al torneo. Inoltre, è molto semplice per tutti notare che l’influencer e il tennista in questione si seguono reciprocamente su Instagram.

Perché il flirt non convince

Nonostante gli indizi però, il rumor sembra essere praticamente infondato. Corona ha infatti dimenticato di menzionare un dettaglio fondamentale: Alexander Zverev è fidanzatissimo. Il noto tennista ha una relazione con l’attrice e modella Sophia Thomolla, iniziata nel 2020.

I due, guardando i post sui social, sembrano tutt’altro che lontani. Basti vedere tutte le foto recenti della coppia e soprattutto il fatto che Sophia si è congratulata pubblicamente con il suo fidanzato per la vittoria ottenuto proprio agli Internazionali di Roma.