Ferragni e il primo amore: chi è Alberto Luppichini

Chiara Ferragni ha fondato un vero e proprio impero partendo dai social e ha fatto sognare tutti con la storia con Fedez. Ma cosa c’era prima di tutto questo? Di Più ha incontrato il primo amore dell’imprenditrice: fu lui ad aprirle il primo sito.

Dopo il Pandoro gate, l’accusa di truffa aggravata e i continui passi falsi, Chiara Ferragni è scappata a New York e lo ha fatto da sola. La storia d’amore con Fedez infatti sembra davvero essere arrivata al capolinea. Lui ha rimosso l’influencer dall’immagine del profilo e ha unfollowato le sorelle Valentina e Francesca.

Fedez si aggiunge alla lista di ex dell’imprenditrice digitale? La conferma ufficiale continua a mancare, ma di sicuro il rapper non sarebbe solo nell’elenco. Tra la lunga storia con Riccardo Pozzoli, quella con il fotografo Andrew Arthur e il presunto flirt con Tomaso Trussardi (subito smentito da entrambi), la Ferragni ha avuto diverse storie importanti.

Ora spunta il nome del primo della lista, colui che nei primi anni 2000 fece battere il cuore dell’imprenditrice digitale. Alberto Luppichini – o forse dovremmo chiamarlo Albertino Dj 3 – ha raccontato a Di Più l’amore con la Ferragni, svelando di essere stato lui ad aver aperto il primo sito all’influencer.

L’ex fidanzato e Chiara sono stati insieme dal 2004 al 2006. Erano i tempi degli albori di Internet, quando i nickname – che oggi definiremmo cringe – erano all’ordine del giorno. Il social preferito di Albertino Dj 3 e Diavoletta 87 era Duepuntozero – l’unico esistente a quei tempi in Italia – e i due erano già popolarissimi.

Chiara Ferragni e Alberto Luppichini si erano conosciuti grazie a Filippo Fiora – storico amico dell’influencer – e il primo bacio era scattato nella cameretta di lei. Da lì i due fecero i primi passi in quello che poi sarebbe diventato il regno di Chiara, il web.

Lui le creò un sito sulla piattaforma Altervista e in più le aprì una pagina su Bloggers. Da quel momento la Ferragni iniziò a condividere con il mondo la sua passione per la moda, ignara di successi e insuccessi che sarebbero avvenuti in futuro.

Fu quindi Luppichini a innescare la scintilla che diede inizio alla carriera di Chiara. Questo non basto però a far durare la storia tra i due. Alberto racconta che il loro era un amore a distanza e che fu lei a lasciarlo durante una vacanza a Santo Domingo.

Finì in vacanza, a Santo Domingo, durante un viaggio che avevo organizzato per festeggiare la maturità. Due giorni prima di ripartire per Milano, Chiara mi disse che non mi amava più. Soffrii, certo, ma amare significa anche avere la forza di lasciare andare. Rimanemmo in buoni rapporti, la rividi anche dopo la rottura.

Ora Alberto Luppichini lavora come responsabile informatico di un’azienda, ha due figli ed è sposato con l’influencer Federica Petri. Possiamo quindi dire che, seppure sia stato un amore adolescenziale, la storia tra Chiara Ferragni e il suo primo fidanzato ha tracciato la carriera professionale di entrambi, in un modo o nell’altro.