Fedez toglie Chiara Ferragni da Instagram e defollowa le sorelle

Ormai non passa giorno in cui non si parli di Fedez e di Chiara Ferragni. Nelle ultime ore l’influencer è volata a New York per un viaggio di lavoro e sul profilo Instagram del rapper è successa una vera e propria rivoluzione. In molti infatti si saranno accorti di come Fedez abbia deciso di cambiare la foto profilo e metterne una senza moglie e figli. Ma non è tutto in quanto dalla pagina Instagram del rapper sono anche scomparsi i follow delle sorelle Ferragni. Ecco che cosa sta succedendo.

Via le sorelle Ferragni

Ormai pare essere arrivata la conferma di ciò che tanti da tempo sospettavano: il clima tra Fedez e le sue (ex?) cognate, Francesca e Valentina Ferragni, si è raffreddato e non è più disteso come una volta. Complici i rumors sulla separazione da Chiara e le voci circolate ultimamente che vedevano il rapper tradire la moglie, ora la situazione è arrivata al limite e le sorelle di Chiara hanno deciso, a quanto pare, di tagliare i ponti con Fedez smettendo di seguirlo su Instagram. La decisione è però stata reciproca dal momento che, se si cercano i nomi delle sorelle Ferragni tra i seguiti di Fedez, la ricerca non da risultati.

Per dovere di cronaca è importante che non si sa chi sia stato il primo a togliere il follow all’altro ma ciò non cambia la sostanza delle cose. È però interessante notare come invece il rapper abbia deciso di continuare a tenere buoni i rapporti con la mamma di Chiara, Marina di Guardo, e il papà, Marco Ferragni. Entrambi infatti compaiono ancora nella lista dei followers di Fedez.

Fedez cambia rotta

Ma non è finita qui perché ieri, venerdì 8 marzo, Fedez ha anche deciso di rimuovere la vecchia foto profilo che lo ritraeva insieme a moglie e figli, per metterne una in cui compare da solo ed è stata scattata nel corso del concerto del 1° maggio. Come in molti ricorderanno, lo stesso gesto era stato compiuto da Chiara prima ancora che uscisse lo scoop circa la loro separazione: insomma, se due più due fa quattro, è davvero difficile credere che non sia successo qualcos’altro in quella che ormai sembra essere diventata una vera e propria saga famigliare.

Ciò che ha colpito particolarmente i follower è stato anche il momento scelto da Fedez per concretizzare il gesto: l’8 marzo che, oltre a essere la Festa della Donna, era anche un giorno molto difficile per Chiara Ferragni nel quale sarebbe stata pubblicata la chiacchieratissima copertina di L’Espresso che la ritrae con le sembianze del Joker.

Le stories criptiche

Un altro gesto del rapper che ha destato sospetti è stata la condivisione di alcune stories nelle quali Fedez ha riportato il testo di una sua vecchia canzone dal titolo L’Hai Voluto Tu: “Se gli piaci troppo è perché non ti hanno capito. Se non gli piaci affatto è perché non ti hanno capito. Essere è non essere compreso“.

Insomma, una dichiarazione a dir poco criptica che non lascia intendere quasi nulla, se non il fatto che con tutta probabilità sia rivolta alla moglie, e tante sono quindi le teorie circa le motivazioni dietro questa mossa. Alcuni hanno pensato che questo ennesimo gesto social sia scaturito in seguito alle ormai famose dichiarazioni di Elisa De Panicis.

L’influencer, che nel 2020 era stata parte del cast del Grande Fratello Vip, aveva rivelato di aver visto alla Fashion Week di Parigi Fedez mentre baciava un’altra donna. Come in molti ricorderanno, la story Instagram dell’annuncio era poi stata prontamente cancellata dal profilo dell’ex gieffina ma era comunque poi finita su tutti i social.