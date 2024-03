“Fedez? L’ho visto baciare un’altra a Parigi”: parla un’ex GF Vip

Notizia bomba su Fedez: un’ex concorrente del Grande Fratello Vip avrebbe visto il rapper baciare un’altra donna a Parigi. A dare lo scoop è stata Elisa De Panicis, influencer che ha partecipato al reality di Canale 5 nel 2020, nota per aver avuto un presunto flirt con Cristiano Ronaldo. La modella ha condiviso sul suo profilo Instagram una storia in cui rivela di aver beccato il rapper “limonare” una ragazza per diverso tempo nella capitale francese, durante la settimana della moda.

Prima, Elisa ha pubblicato una storia per difendere Chiara Ferragni riguardo la copertina de L’Espresso che la ritrae come il Joker. Secondo la De Panicis, la cover del giornale ha denigrato non solo la Ferragni, ma tutte le donne. Subito dopo, ha continuato a prendere le parti dell’imprenditrice digitale, svelando di aver visto con i propri occhi suo marito insieme ad una misteriosa donna. “Tra Fedez a Parigi che si limona una tipa davanti a me per tre ore e la cover de L’Espresso, ma dico io…Senza parole!”, ha scritto. L’ex vippona ha voluto ulteriormente mostrare la sua solidarietà femminile, aggiungendo una citazione su come le donne non abbiano bisogno di un uomo per essere complete.

Insomma, una rivelazione alquanto inaspettata, dato che Fedez e Chiara Ferragni hanno appena fatto sapere di star attraversando un periodo di crisi. Nell’intervista rilasciata a Che Tempo Che Fa qualche giorno fa, Chiara Ferragni ha espresso dubbi sul futuro del loro matrimonio, senza tuttavia confermare se si stiano dirigendo verso una separazione ufficiale. Naturalmente, si tratta di un’informazione da prendere con le pinze, visto che non è certo se le affermazioni di De Panicis siano veritiere o meno.

Ciò che si sa con certezza è che Fedez si trovava effettivamente a Parigi la scorsa settimana. Il rapper era volato nella capitale francese in occasione della settimana della moda per assistere alla sfilata con cui Vetements ha presentato la collezione Autunno/Inverno 2024-25. Al contrario, invece, la Ferragni è rimasta a casa, saltando la Fashion Week per la prima volta dopo anni. A quanto pare, però, quello di Federico non è stato solamente un viaggio di lavoro, bensì avrebbe colto l’occasione per passare del tempo con un’altra donna.

La notizia ha immediatamente incuriosito tutti: da un lato c’è chi è sicuro che Elisa De Panicis stia mentendo solamente per avere un po’ di hype; dall’altro, invece, sono in molti a volerne sapere di più su questo gossip. A questo punto, non resta che attendere per scoprire se Fedez risponderà direttamente alle accuse o se, invece, preferirà rimanere in silenzio.