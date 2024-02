Ferragni e crisi con Fedez, rotto silenzio sui social: “Giornate toste”

Chiara Ferragni e Fedez si sono lasciati: questa la notizia che ha fatto il giro dei media nei giorni scorsi e di cui ancora oggi se ne parla. Mentre i fan più accaniti dei Ferragnez credono che questa sia solo una crisi passeggera e che tutto tornerà alla normalità, altre persone avanzano delle teorie e altre ancora sono convinte che l’addio sia definitivo. Ora a parlare ci pensa l’imprenditrice digitale, che non cita esplicitamente ciò che sta accadendo con Fedez.

Infatti, Chiara parla in generale di questo periodo difficile che sta vivendo. Tra il caso Balocco e la crisi con Fedez, l’imprenditrice digitale non sta vivendo un periodo sereno. Intanto, spuntano fuori nuove indiscrezioni che riportano un’altra realtà: Fedez e Chiara sarebbe stato beccati come una coppia felice. C’è chi è pronto a scommettere che i Ferragnez abbiano ideato il tutto per spostare l’attenzione dal famoso caso Balocco al gossip.

Ma ecco che Ferragni decide oggi di esporsi sui social network, con il suo seguitissimo profilo di Instagram. Qui ha deciso di aprire la sezione domande per i fan, a cui ha dato qualche risposta su questo periodo per lei difficile. Innanzitutto, ci tiene a ringraziare la sua community per il sostegno che le sta dando.

“Ciao ragazzi, è da un po’ che non mi faccio sentire molto presente qua, sono state delle giornate un po’ toste. Volevo salutarvi. Vi leggo nei dm e qui. Voglio ringraziarvi perché mi sapete stare vicino in qualsiasi momento della mia vita”

Così Chiara Ferragni sceglie di rompere il silenzio sui social dopo le notizie della crisi che starebbe affrontando con Fedez. Dopo di che, entra nel dettaglio rispondendo a un fan, che le fa notare che questo è un periodo complicato per il segno zodiacale del toro, che è appunto il suo.

“Mi sembra che tutto sia tranne che un bell’anno per il toro, però rimaniamo positivi”, dichiara sorridendo l’imprenditrice digitale. Nel frattempo, continua a ringraziare i fan che la stanno sostenendo: “Io ve ne sono eternamente garata. In momenti come questi sento il vostro affetto e supporto ancora più forte”.

Non solo, Ferragni ammette che sta aspettando l’arcobaleno, quello che arriva sempre dopo una tempesta. Infine, conferma che sarà presente nella puntata di Che Tempo Che Fa che andrà in onda nella serata di domenica 3 marzo 2024.

Intanto, mentre Fedez pare abbia rimesso la fede al dito, com’è stato possibile notare su Instagram, sembra proprio che Chiara ancora no. Ma in una Storia che ha condiviso in questi giorni sul social network da sotto una felpa sembra intravedersi un luccichio, che potrebbe corrispondere appunto alla fede.