Chiara Ferragni e Fedez: visti insieme e sorridenti. Cosa non torna

Se da una parte la fine del matrimonio tra Chiara Ferragni e Fedez sembra sempre più certa, dall’altra aumentano le segnalazioni. Deianira Marzano ha pubblicato un messaggio di un utente che li ha visti.

Il gossip che sta impazzendo da circa una settimana è quello che riguarda la fine della storia tra i Ferragnez e ci sono vari indizi che sembrano testimoniare ciò, primo tra tutti pare che lui abbia traslocato. Nonostante in molti non credono che questa rottura sia una mossa di marketing perfetta per distogliere l’attenzione dal pandoro gate.

Anelli al dito che vanno e vengono, foto insieme che appaiono e scompaiono: i misteri sono tanti. Poco fa un utente ha scritto alla Marzano di aver visto la coppia felice accompagnare i bambini a scuola: “Ciao, appena visti Chiara e Fedez insieme nella scuola dei figli. Entrambi sorridenti e contenti. Non pare proprio si siano mollati“.

È pur vero che se una coppia si lascia non smette di essere genitore e che quindi ci sta che accompagnino i bambini a scuola, ma tante cose non tornano. Anche perché le segnalazioni da parte di coloro che li vedono insieme e sereni sono tante.

Le indiscrezioni di Oggi

Il settimanale ha recentemente fatto un’analisi più approfondita di ciò che avrebbe portato la coppia a questo punto di non ritorno. Sembra che la scintilla che ha fatto scoppiare il tutto sia stato lo scandalo del pandoro. Ovviamente i due avevano avuto già dei problemi precedentemente, ma ciò che è successo con Balocco pare che abbia creato una profonda rottura. Infatti sembra che il rapper abbia preteso il licenziamento del manager della moglie che invece non ha voluto. Sembra anche che in realtà la rottura non sia fresca ma che risalga a qualche mese fa: i due dormono separati già da un po’.

Sempre secondo Oggi la coppia ora è davanti un bivio e o annuncia l’arrivo di un terzo figlio, oppure comunica la rottura definitiva. Domenica 3 marzo Chiara sarà ospite a Che Tempo che fa e non si esclude che possa fare qualche rivelazione inaspettata. Ma la bravura qui dovrà essere del conduttore perché la Ferragni sa sviare le domande e uscirne come vittima (soprattutto per il caso Balocco). Bisognerà dunque vedere se Fabio Fazio sarà capace di metterla con le spalle al muro e se i telespettatori per la prima volta riusciranno a vedere Chiara in una veste inedita.