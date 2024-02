Fonti vicine ai Ferragnez: “Lei indecisa: annunciare 3° bebè o l’addio”

Cosa sta succedendo realmente tra Fedez e Chiara Ferragni? Il magazine Oggi, attraverso un lungo servizio, ha fatto delle rivelazioni inedite, narrando dei retroscena alquanto curiosi che in parte ribaltano la narrazione fatta fin qui sulla crisi che ha investito la coppia. “Un’altra verità”, zeppa di dettagli mai resi noti fino ad ora. Ad esempio quello che racconta che non sarebbe stato il rapper ad andarsene di casa. Sarebbe stato cacciato dalla moglie, scrivendo ad un amico testuali parole: “Sono sotto un treno”.

Il settimanale Oggi ha assicurato che per ricostruire l’intera faccenda ha avuto contatti con fonti vicine all’imprenditrice e al cantante. La rivista diretta da Carlo Verdelli comincia con il sostenere che a dicembre, dopo che lo scandalo del pandoro Balocco era ormai diventato di dominio pubblico con tutti i marchi che stavano abbandonando la Ferragni, Fedez avrebbe preteso, senza però ottenerlo, il licenziamento in tronco di Fabio Maria Damato, il manager più vicino alla moglie (si ricorda che anche Damato è poi finito nel registro degli indagati).

Da quel momento la crepa nel matrimonio sarebbe divenuta via via più profonda. Fedez, come è noto, di recente è volato a Miami con con l’assistente Eleonora. “Dovevo prendere una boccata d’aria”, avrebbe detto agli amici il cantante. Dunque si sarebbe diretto negli States non tanto per impegni professionali inderogabili, quanto piuttosto per ‘evadere’.

Altra rivelazione dettagliata. La separazione non sarebbe roba freschissima. Da settimane si è consumato uno strappo coniugale tutt’altro che facile da ricucire. Così Oggi sul tema: “Di fatto, la coppia vive separata da qualche mese: lui dorme al piano di sotto, in una stanza attigua allo studio di registrazione, lei al piano di sopra coi bimbi”.

Retroscena: “Ferragni? Si è trovata a decidere se annunciare la terza gravidanza o la separazione”

A questo punto la Ferragni, ha spiegato una fonte vicina alla coppia, avrebbe iniziato ad architettare una exit strategy per allontanare l’attenzione mediatica dai suoi grattacapi giudiziari che non sono proprio una robetta da nulla (oltre 1 milione di multa dall’AgCom e l’indagine per truffa aggravata). Ed è qui che Oggi fa una rivelazione roboante:

“Le ipotesi sul tavolo sono due: perseguire e annunciare una terza gravidanza o comunicare la fine della storia. Sceglie la seconda (che, come effetto istantaneo, ha quello di “oscurare” il fatto che nessuna griffe l’ha invitata alla Settimana della moda milanese)”.

Il giornale diretto da Carlo Verdelli sostiene inoltre che a tale piano serviva un altro elemento cruciale: l’immagine della Ferragni, in qualche modo, avrebbe dovuto uscirne purificata e non lesa da altre magagne. Così la “responsabilità” della presunta separazione avrebbe dovuto ricadere su Fedez, la cui colpa sarebbe stata quella di non averla difesa opportunamente dalla bufera che l’ha coinvolta.

In tutto ciò, però, qualcosa sarebbe andato storto. La goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso sarebbe stata l’ospitata di Marco Travaglio a Muschio Selvaggio, con il direttore de Il Fatto Quotidiano che davanti a Fedez ha paragonato sua moglie a Wanna Marchi, senza che il cantante dicesse nulla. Il magazine conclude: “Da quello che risulta a Oggi, il 18 febbraio scorso non è stato il rapper a lasciare la casa di City Life: è stata Chiara a “defenestrarlo”. A un amico ha scritto: “Sono sotto un treno””.