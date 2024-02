Ferragnez, mezze verità e fedi ‘intermittenti’: la rottura è una farsa?

È da giorni che sui social, in televisione e su tutte le riviste di gossip non si parla d’altro: la presunta separazione di una delle coppie più amate del web, Chiara Ferragni e Fedez. Sembra che il rapper abbia lasciato la casa di famiglia domenica scorsa e che, di conseguenza, i due non stiano più insieme. Nelle ultime ore, tuttavia, stanno spuntando sempre più indizi che portano a pensare che il tutto sia stato una colossale montatura e che, in realtà, il litigio tra i due non sia mai davvero avvenuto.

Sono diverse le immagini che hanno iniziato a circolare sul web che mostrano entrambi nuovamente con la fede al dito. Il primo ad averla rimessa sarebbe stato il cantante. L’anello è stato avvistato durante un suo intervento ad un convegno a Torino in merito alla salute mentale dei giovani.

Sulla via del ritorno, Fedez ha anche pubblicato una storia sul suo profilo Instagram in cui si può vedere chiaramente la fede all’anulare ed in cui lo si sente dire, con fare ironico:

Ragazzi, se avete cornetti portafortuna, quadrifogli, ferri di cavallo, talismani… potete scrivermi in dm grazie. Mi servono per un amico.

La frase è probabilmente un riferimento all’ultimo sfortunato periodo ed alla sua separazione con Chiara.

Ferragnez: anche Chiara indossa nuovamente la fede!

La risposta della compagna non è tardata ad arrivare. Poco dopo, l’influncer più amata d’Italia si è mostrata in uno selfie pubblicato tra le sue storie Instagram, scattato tenendo il telefono in mano di fronte a uno specchio. Lo scatto lascia vedere chiaramente il dito senza anello nuziale. I social si sono così spaccati tra chi ha visto una vera e propria frecciatina in risposta al rapper e chi crede, invece, si tratti di una messa in scena studiata ad arte.

Questa seconda teoria ha iniziato a consolidarsi sempre più questa mattina, in seguito alla pubblicazione di Ferragni di alcune foto in cui all’anulare si vede chiaramente un anello. Questo ha portato i fan a commentare: “Non sarà mica la fede nuziale?”. Nonostante questo, l’imprenditrice, di recente, ha condiviso esclusivamente foto che la ritraggono con i figli Vittoria e Leone. Nessuna traccia, invece, del marito.

Questa la foto pubblicata dall’influencer sui social che ha scatenato le congetture:

Chiara Ferragni e Fedez, troppe cose non quadrano

Troppe cose nella vicenda non sono chiare, portando quindi a pensare che i due abbiano architettato la separazione per, al tempo stesso, accrescere la popolarità ed avere un ritorno d’immagine. Tutta una farsa, insomma, volta soprattutto a distogliere l’attenzione dal Balocco-gate e dai problemi con la giustizia che vedono la Ferragni protagonista.

Sull’ipotesi che possa trattarsi di una messa in scena, Fedez ha risposto ai microfoni di Pomeriggio Cinque:

Vi sembra un gioco? Io non gioco sulla pelle dei miei figli: sono la priorità della mia vita. Accetto il fatto che le persone facciano illazioni perché sono un personaggio pubblico ma non posso rispondere.

Ferragni, invece, ha preferito non rilasciare alcuna dichiarazione. Qualsiasi sia la verità, una cosa è risaputa: ai social non sfugge mai niente e la voglia di fare luce sulla questione è tanta. I Ferragnez dovranno studiare bene le prossime mosse, certi che ogni dettaglio darà il la a fiumi di congetture!