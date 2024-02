Fedez rompe il silenzio a Pomeriggio5: con Ferragni è buio totale

Fedez rompe il silenzio sulla separazione dalla moglie Chiara Ferragni. Intercettato dai microfoni di Pomeriggio Cinque a Milano, il rapper, con tono molto infastidito, ha smentito la tesi avanzata da più persone che ci sarebbe in atto una gigantesca messa in scena per distogliere l’attenzione dai fatti giudiziari che hanno travolto l’influencer cremonese. Insomma, il cantante ha di fatto confermato che la sua situazione matrimoniale è delicatissima.

Così il rapper all’inviato del talk Mediaset:

“Sto bene grazie. Se confermo questa storia? Secondo lei, vengo dirlo a voi anche se fosse? Se ci sono complotti? Secondo voi ha senso che venga a raccontare i problemi della mia vita, che ho due figli, a voi? Si continua a parlare di complotto? Secondo lei io ho voglia di giocare sulla pelle dei miei figli, che domande mi fa? Comunque, chiunque può parlare di quello che vuole, non mi interessa, ho altre priorità in questo momento e sono i miei figli. Se ho messo me stesso davanti ai problemi di mia moglie? Lei conosce la relazione con mia moglie? Ok sono un personaggio pubblico. Accetto che le persone facciano illazioni, ma che io mi metta a rispondere nel merito mi sembra…”

"La priorità per me sono i miei figli" In esclusiva a #Pomeriggio5 l'intervista a #Fedez pic.twitter.com/McUvNShgKM — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) February 23, 2024

Infine Fedez ha spiegato, a domanda diretta, che sarà presente alla sfilata di Donatella Versace, che si terrà tra poche ore: “Si andrò alla sfilata di Donatella, è una mia grande amica e mi è molto vicina in questo momento”.

Dall’intervista ‘strappata’ a Fedez emergono un paio di punti piuttosto chiari. Pare proprio che la pista della messa in scena non regga. La love story con la Ferragni sta vivendo un momento difficilissimo. Non è assolutamente detto che lo strappo matrimoniale possa essere ricucito. Da dimenticare poi l’atteggiamento del rapper: perché risponde con stizza quando gli vengono poste domande sul privato? La questione fa piuttosto ridere se si considera che proprio Fedez ha costruito un impero mostrando il suo privato in cui rientra l’esposizione massiccia dei suoi figli. Dunque il fastidio è bene che se lo faccia passare.