Fedez e Ferragni crac: parlano la sorella Valentina e la madre di lui

Nell’attesa che Chiara Ferragni sbarchi da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa (l’ospitata è prevista per domenica 3 marzo su Nove), arrivano le prime reazioni dal mondo orbitante attorno ai Ferragnex, già ribattezzati FerragnEX dopo la notizia relativa alla loro separazione. Nelle scorse ore sono state raggiunte dalla stampa la sorella dell’influencer cremonese, Valentina Ferragni, e la madre del rapper milanese, Annamaria Berrinzaghi, detta Tatiana, che, tra le altre cose, assieme al marito, detiene il 90% delle quote societarie delle attività imprenditoriali del figlio.

Primo dettaglio da sottolineare. Sia la mamma del cantante sia la sorella della star di Instagram (stella cadente, viene da dire) non hanno in alcun modo smentito che il matrimonio è giunto al capolinea. Alla sfilata di Tod’s non si è vista la Ferragni, che siede nel cda dell’azienda, ma la sorella Valentina, seduta in prima fila. Quando le è stato chiesto un commento sulla vicenda vissuta da Chiara, ha così risposto: “Preferisco non parlare anche perché non riguarda me. Parlerà lei“. Dichiarazione stringatissima. Nessuna parola di rassicurazione, ad esempio un “si risolverà tutto”, “diamogli tempo per sistemare le cose” etc. Niente, soltanto una replica che ha fatto calare un gelo siderale.

Nelle scorse ore ha rilasciato delle esternazioni anche la signora Berrinzaghi. La madre di Fedez, raggiunta dai microfoni dell’AdnKronos, ha dichiarato: “Tutti quanti ci auguriamo che vada tutto bene. In questo momento non mi sento di dire nulla, anche perché non sono la diretta interessata, dunque penso che non sia neanche corretto che vengano fuori cose che io non voglio assolutamente esporre. Mi dispiace ma non saprei cosa dirle. In questo momento riteniamo non sia opportuno dire nulla”.

Corona e Lucarelli sul caso separazione dei Ferragnez

Sulla storia della separazione dei Ferragnez ha detto la sua anche Fabrizio Corona, da sempre poco tenero nei confronti dei due influencer. L’ex re dei paparazzi poteva limitarsi a riportare lo scoop lanciato da Dagospia? Naturalmente no. Ha infatti voluto metterci un ‘carico’ dei suoi, sostenendo che il rapper ora penserà a fare una causa milionaria all’ex moglie, chiedendole un sacco di denaro per il danno di immagine da cui lui medesimo, di riflesso, è stato colpito per via della arcinota questione del Balocco gate.

In cotanto clamore si è espressa anche Selvaggia Lucarelli, la quale ha sostenuto che una delle gocce che avrebbe fatto traboccare il vaso in merito al crac sentimentale sarebbe stata l’ospitata di Marco Travaglio a Muschio Selvaggio. Nel programma di Fedez il giornalista ha paragonato la Ferragni a Wanna Marchi. L’influencer sarebbe andata su tutte le furie col marito, forse già ex, per aver mandato il passaggio dell’intervista.